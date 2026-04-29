Де народилась Ума Турман – улюблениця Тарантіно та зірка "Убити Білла"

Бостон – це столиця штату Массачусетс і одне з найстаріших міст США. Ба більше, це місто, де народилась сама Америка, адже саме тут у 1773 році колоністи кинули виклик Британській імперії.

А ще саме у цьому місті народилась Ума Турман, яку Квентін Тарантіно перетворив на символ голлівудського кіно. Завдяки матеріалам meetboston.com розповідаємо про все це докладніше.

Чому Бостон – найважливіше місто в історії США і куди піти туристу у 2026 році?

Бостон заснували 7 вересня 1630 року пуританські колоністи на березі Массачусетської затоки. До середини XVIII століття він був найбільшим містом британських колоній в Америці, важливим морським портом і центром торгівлі. Саме тут ще у 1635 році запрацювала Boston Latin School – найстаріша школа в країні, а у 1636 – Гарвардський університет, найстаріший в Америці та один із найпрестижніших у світі.

Бостон називають містом, де народилася Америка – колискою американської революції. 16 грудня 1773 року місцеві, перевдягнуті в індіанців, проникли на британські торгові судна і викинули за борт 342 ящики чаю – так відбулося Бостонське чаювання. Вже через два роки поруч із містом розгорілись перші бої Війни за незалежність.

Усю цю історію охоплює головна туристична фішка Бостона – Freedom Trail, Стежка Свободи. Це чотирикілометровий пішохідний маршрут з червоною лінією на тротуарі, що веде через 16 ключових пам'яток, зокрема будинок героя революції Пола Ревіра, церкву Old North Church, Капітолій штату Массачусетс і монумент на пагорбі Банкер-Гілл.

Бостон також пишається цілою низкою "американських" рекордів. До прикладу, Boston Common 1634 року – найстаріший публічний парк США, бостонське метро 1897 – найстаріший активний метрополітен Америки, і, звісно, Бостонський марафон – його проводять з 1897 року, і це найстаріший та найвідоміший щорічний марафон у світі.

А ще саме у цьому місті 29 квітня 1970 року народилась знаменита акторка Ума Турман, як пише Britannica. Її батько Роберт – професор Колумбійського університету й перший американець, якого висвятив на буддійського ченця сам Далай-лама. А мати Уми Нена фон Шлебрюґе – відома шведська топмодель 1960-х.

У 14 років Ума кинула школу і поїхала до Нью-Йорка, де почала модельну кар'єру, а вже у 1994 роль Мії Воллес у "Кримінальному чтиві" Квентіна Тарантіно принесла їй номінацію на Оскара. Трохи згодом дилогія "Убити Білла" 2003 й 2004 років, де Турман зіграла Наречену, стала культовою та остаточно закріпила за нею статус суперзірки й улюблениці Тарантіно.

Зверніть увагу на Гаррісбург, столицю штату Пенсильванія у США. Саме це місто несподівано прийняло рекордні понад 1,5 мільйона туристів за минулий рік і стало одним із найпопулярніших напрямків країни. Гаррісбург приваблює історичним шармом, мальовничими краєвидами вздовж річки Саскуеганна та спокійною атмосферою на противагу гучним мегаполісам.

А ще цікавим є Лафайєт у штаті Луїзіана – офіційно визнаний "найщасливішим містом США". І це не просто маркетинговий слоган, а результат досліджень про рівень задоволеності життям серед мешканців. Місто вирізняється унікальним поєднанням креольської та каджунської культур, живою музикою та гастрономією, якої більше ніде в Америці не знайдеш.