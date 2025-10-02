Красиве настільки, що надихнуло на створення нової операційної системи на MacBook від Apple – macOS Tahoe. 24 Канал із посиланням на geographyrealm розповість про цю водойму докладніше.

Нова macOS Tahoe – це за назвою озера: де воно розташоване та який має вигляд?

Тахо – гірське озеро, що розкинулося на хребті Сьєра-Невада на висоті 1897 метрів над рівнем моря. Озеро відоме кришталево чистими водами, мальовничими кам'яними масивами навколо, а також унікальною глибиною.

Воно друге за глибиною серед усіх озер США, має понад 500 метрів. Площа Тахо – приблизно 490 квадратних кілометрів, а довжина – 35 кілометрів, що робить це озеро найбільшим альпійським у Північній Америці.

Озеро утворилося близько 2 мільйонів років тому й формувалося за льодовикової доби, що додало йому унікальних природних властивостей. Його прозорість та панорамні краєвиди надихають не лише туристів, а й митців із технологічного світу.

У 2025 році Apple підтвердила, що її нова операційна система macOS Tahoe названа на честь цього озера. Назва символізує прозорість, чистоту та величність, що відбилося у новому дизайні операційної системи зі "скляними" елементами інтерфейсу, як зазначено на порталі cnet.

Естетика Тахо, яка поєднує природну красу з сучасним стилем, має підкреслювати прагнення Apple створювати простий, але витончений продукт. Ба більше, багато працівників Apple мають особистий зв'язок із регіоном Тахо.

