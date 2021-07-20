Відпочинок на Арабатській стрілці: що подивитися на одному з найпопулярніших курортів України

Арабатська стрілка – дивовижної краси місце на півдні України. Вона ввібрала у себе все найкраще, але, особливо, мальовничий нескінчений горизонт.

Щороку сюди вирушають тисячі українських туристів. Тутешній відпочинок вирішили випробувати на собі українські тревел-блогери Оля Манько та Макс Узол.

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За їх словами, Арабатська стрілка – одна з найвідоміших точок на Азовському морі. Макс каже, що це місце є меккою дикого відпочинку, кайтерів та цілющих грязей і джерел.

ТОП арабатських локацій

Пляжі

Арабатська стрілка – це 115 кілометрів нескінченних пляжів. Від Генічеська і аж до Криму. Щоправда, зараз нам доступно близько 40 кілометрів, адже інша частина тимчасово окупована, – зазначила Оля.

Дівчина додала, що пляжі – комфортні та широкі, а вода дуже чиста. Є багато цивілізованих зон. Охочим дикого відпочинку в наметах, варто рухатися ближче до окупованих територій, де і море глибше.



Манько та Узол розповіли про відпочинок на Арабатській стрілці / Фото: пресслужба Нового каналу

Острів Бирючий

Як повідомляє блогерка, це заповідник з ідеальними пляжами і дикими тваринами. Дістатися сюди можна з Кирилівки автомобілем або по воді з Генічеська.

Бирючий хоч і називається островом, але це не завжди так. Островом він є у сезон дощів і штормів, коли перешийок, який з'єднує його з Федотовою косою, заливає водою, – зауважила дівчина.

За її словами, найперше, що дивує на пляжі – тонни мушель. Зазвичай екскурсія триває чотири години й коштує близько 800 гривень.

Залізний міст у Генічеську

Головна Insta-локація курорту. Але її цінність ще й у тому, що це історична пам'ятка, якій понад 100 років. Кажуть, що спочатку міст був у Європі, потім у Білорусі, а після його перевезли сюди. Колись давно він був залізничним, але з 70-х років не експлуатується за призначенням.



Залізничний міст у Генічеську / Фото: пресслужба Нового каналу

Маяк Генічеський

Це ще одне Insta-місце Генічеська та загалом його символ. 25-метровому маяку понад 140 років. Він особливий тим, що не круглий, а квадратний. І там навіть живуть люди – сім'я доглядача маяка, – ділиться Оля.

Наразі він закритий на реконструкцію, тому не можна потрапити на екскурсію.

Рожеве озеро

Яка подорож до Генічеська може обійтися без рожевого озера? Правильно, ніяка! Тревел-подружжя радить відвідати це місце, адже тут найкрасивіші заходи сонця, найдивовижніші краєвиди, та можна зробити найкрутіші фото.

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Топ для оздоровлення

Арабатська стрілка – суцільний бальнеологічний курорт. Тревел-блогери протестили на собі деякі місця та поділилися 3 локаціями:

Солоне озеро, так зване мертве море, де можна поплавати, спробувати гідромасаж та душ шарко, помазатися грязями, купити на згадку сувенірів. Крім того, неподалік озера є бджолиний хелсі-пойнт – є можливість поспати на вуликах чи зробити медовий масаж; Термальне джерело у Щасливцевому, де є п'ять басейнів з різною температурою води. З 8 до 14 години вхід безкоштовний, от тільки людей дуже багато; "Арабатські терми" у Стрілковому – на території є гаряче джерело, йодоване озеро і гліцеринове озеро. Вхід – 200 гривень.

Відзначимо, раніше Макс Узол і Оля Манько вирушили у село Шаян, що на Закарпатті. Там вони залізли у секретну місцину – ртутні штольні.

Також поділилися ще однією локацією Закарпаття – унікальна ферма "Карпатський буйвіл", де живуть чистокровні карпатські буйволи.