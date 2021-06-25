Українські тревел-блогери та ведучі реаліті "У кого більше?" показують небанальну Україну. Цього разу вони вирушили у село Шаян.

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Це місце стало для нас справжнім відкриттям. Затишне й атмосферне село, оточене вулканічними горами. Там тихо і спокійно. Є красиві готелі, ресторани, сувенірні крамнички та навіть маленька гірська річка, – ділиться Макс.

За його словами, родзинка – курорт-санаторій, де можна оздоровитися, а також піднятися на гори поряд. Так у вас є можливість поєднати активний відпочинок та релакс. Також радить не забути відвідати озеро Силоамська купальня.

Але здивувало тревел-подружжя не лише село. Вони знайшли там секретне місце, де навіть не всі місцеві бували. На перший погляд, це наче велетенські вулики бджіл, а насправді – штольні, де колись добували ртуть.



Макс Узол і Оля Манько показали ртутні штольні / Фото: пресслужба Нового каналу

Аби знайти локацію, потрібно піднятись на гору Шаян, пройти буквально п'ять хвилин лісовою стежкою – і вуаля! Закинуті ртутні штольні перед вами, – розповідає блогер.

Звідки там взялася ртуть? Гори у Шаяні – вулканічні. Ще півтори десятки мільйонів років тому під ними утворився тектонічний розлом, через який витікала лава. От вона й принесла сюди ртутні породи.

Залазити всередину дуже небезпечно. Порода крихка, розсипається і може завалити. Оля відмовилася лізти, а Макс вирішив ризикнути.



Макс Узол спустився у ртутні штольні / Фото: пресслужба Нового каналу

Не потрібно залазити всередину, щоб зрозуміти, який матеріал там знаходиться. Що ближче я спускався до входу у штольні, то більше смерділо сіркою. Було дуже ніяково, – ділиться Узол.

Додав, що це моторошне й небезпечне місце. Скрізь крапає вода. Таке враження, що все у будь-який момент може обвалитися. Макс застерігає спускатися, краще дивитися збоку.

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Відзначимо, раніше Макс Узол і Оля Манько поділилися ще однією місциною Закарпаття – унікальна ферма "Карпатський буйвіл", де живуть чистокровні карпатські буйволи.