Саме такою поділилися українські блогери та ведучі реаліті "У кого більше?", що показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько. Тревел-подружжя продовжує досліджувати Україну та ділитися непопсовими туристичними маршрутами. Після подорожі на Закарпаття вони радять місце, де і цікаво, і мімімішно, і навіть смачно!

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Під містом Виноградів є унікальне місце – ферма "Карпатський буйвіл", де живуть чистокровні карпатські буйволи. Особливість у тому, що в Україні їх залишилося не більше 300 особин, – розповідає Макс.

Він додає, що ця ферма – найбільша в Україні за кількістю голів. Все розпочиналося з трьох особин, потім буйволів стало десять, а наразі їх тут живе аж 70. Головна місія ферми – зберегти й відновити популяцію тварин.



Ферма з висоти пташиного польоту / Фото: пресслужба Нового каналу

Карпатський буйвіл – це підвид індійського одомашненого болотяного буйвола. Коли тварини потрапили в Карпати, в них почала рости густіша шерсть, товстішати шкіра, аби вони могли вижити у холодних умовах.



Карпатські буйволи / Фото: пресслужба Нового каналу

Зараз буйволи не зареєстровані як окремий вид і не занесені до Червоної книги, тому що вважаються сільськогосподарською твариною. Вони хоч і гігантські, але добрі до людей, – зауважив блогер.

За його словами, вони ще й дуже розумні. Їх інтелект прирівнюють до інтелекту собак. Якби не розміри, буйвіл міг би стати конкурентом другу людини.



Макс Узол і Оля Манько побували на буйволиній фермі / Фото: пресслужба Нового каналу

На буйволиній фермі проводять екскурсії для туристів (30 гривень з людини) і дегустацію продукції зі свіженького буйволиного молока (70 гривень з людини).

Тут ви зможете скуштувати й придбати додому: молоко, масло, моцарелу, рікоту, качоту, будз, адигейський сир та інші продукти.



Дегустаційний набір ферми / Фото: пресслужба Нового каналу

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