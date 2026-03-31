Столиця Франції – це не лише впізнавана панорама з металевою вежею, але й чимало цікавих місць, які здатні вразити, пише Go Tripzi. Щоб відчути справжній дух міста – зверніть увагу хоч і на популярні, але такі важливі локації для кожного туриста, який тут опиниться.

Що побачити у Парижі, окрім Ейфелевої вежі?

Музей Лувр

Усі асоціюють Лувр з "Мона Лізою", проте у цьому музеї є набагато більше картин, які варто побачити.

Фахівці радять забронювати квиток з фіксованим часом входу в онлайн, щоб не стояти в довгій черзі. Щоб уникнути натовпів біля Піраміди, краще заходити через Порт де Ліон.

Для одного візиту варто обрати максимум 1 – 2 крила. Найкращою комбінацією вважається крило Денон ("Мона Ліза" + італійське Відродження) та крило Сюллі (єгипетські старожитності).

Для самостійного маршруту головними шедеврами варто завантажити додаток Лувру. У залі з "Мона Лізою" завжди дуже багато людей, тому її треба оглянути першою о 9 ранку чи о 19 годині вечора.

Тріумфальна арка

На цій локації можна піднятися на 284 сходинки, щоб насолодитися панорамним видом на Єлисейські Поля та весь Париж.

Найкращим вважається час заходу сонця, коли місто запалюється вогнями, а Ейфелева вежа починає мерехтіти.

На цій локації варто прогулятися Єлисейськими Полями та поєднати візит з прогулянкою сусіднім парком Монсо.

Собор Нотр-Дам

Після пожежі 2019 року, собор знову відкрили у грудні 2024 року. Відреставрований Нотр-Дам вразить вітражами та легендарними вежами-близнюками.

Вхід до собору є безкоштовним – потрібно лише забронювати часовий слот на офіційному сайті. Туристи тут можуть піднятися на вежі, подолавши 424 сходинки.

Сакре-Кер і Монмартр

Це місце обов’язково варте уваги. Тут відкриваються панорамні краєвиди з найвищої точки Парижа. На пагорб варто піднятися о 7 – 8 ранку, щоб зустріти схід сонця. Якщо хочете насолодитися мистецтвом, то варто відвідати музей Монмартра.

Музей Д’Орсе

У цьому музеї зберігаються шедеври імпресіоналізму (Моне, Ренуар, Ван Гог, Дега). Сюди теж квиток краще забронювати онлайн, а починати ознайомлення рекомендовано з верхнього поверху і поступово спускатися до низу.

Секрет місцевих – вечори четверга. У цей день в галереї менше туристів та зовсім інша атмосфера. Візит можна поєднати з прогулянкою через Сену до садів Тюїльрі та музею Оранжері.

Туристка Дарина, яка часто подорожує та ділиться секретами бюджетних мандрівок, розповіла у Threads туристам, які страви варто спробувати у Парижі.

До списку входить круасан (масляний), цибулевий суп, ексарго (равлики), біф бургіньйон та крем-брюле

