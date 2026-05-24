Де народилась Руслана Лижичко: 6 місць, які варто побачити в її рідному місті

Відома співачка Руслана Лижичко народилася у Львові – одному з найпопулярніших туристичних міст України. Саме тут майбутня співачка здобувала музичну освіту та виступала на перших конкурсах.

Найбільшу популярність Руслана отримала після перемоги на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2004 року з піснею "Wild Dances" ("Дикі танці"). Виконавиця стала першою представницею України, яка здобула перемогу на конкурсі.

Читайте також 5 будинків у Києві, про які ви могли не знати: є можливість побачити на вихідних

Номер Руслани назавжди увійшов в історію конкурсу. Після такого вражаючого виступу про співачку заговорили далеко за межами країни. Співачка буквально підірвала зал шаленою енергією у шкіряному костюмі.

Сьогодні ж співачці виповнюється 53 роки, тому пропонуємо ще раз згадати її неймовірний виступ у Стамбулі 2004 року та більше дізнатися про цікаві локації її рідного міста.

Виступ переможниці Євробачення 2004: дивіться відео

Що побачити у рідному місті Руслани?

Львів відомий своєю історичною архітектурою, атмосферними вулицями й великою кількістю культурних пам’яток.

Туристи люблять приїжджати до Львова, оскільки завжди відкривають для себе щось нове у цьому місті. У тікток-дописі "Подорожуймо Україною" йдеться про кілька топових локацій – від палаців і храмів до двориків з італійським шармом, які варто побачити у місті Лева.

А ви знали, що на Техно 24 стартував великий розіграш техніки? Шукайте клікабельні гаджети у матеріалах рубрики "Інновації", накопичуйте монетки та вигравайте навушники OPPO. Головний приз – стильний смартфон ОРРО Reno15 F – розіграємо 16 червня. Не пропустіть свій шанс!

Палац Потоцьких

Це одна з найкрасивіших будівель Львова, зведена у стилі французького класицизму. Колись тут мешкала родина Потоцьких, а сьогодні туристи можна завітати у художню галерею. Туристи можуть побачити красиві інтер’єри, дзеркальні зали та доглянутий дворик.



Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Площу Ринок та Львівську ратушу

Більшість туристів саме з площі Ринок починають своє знайомство з містом. Тут можна побачити старовинні кам’яниці, ресторани та музеї.

Окремою туристичною пригодою може стати підйом на вежу Ратуші. Потрапити можна лише після попередньої реєстрації у Центрі туристичної інформації на площі Ринок, 1.

Відвідувачам доведеться подолати 400 сходинок, але зверху відкриється одна з найкращих панорам Львова.

Графік роботи вежі:

Понеділок – четвер: 17:15 – 20:00

П’ятниця: 16:15 – 20:00

Субота – неділя: 10:00 – 20:00.

Вартість квитків:

Дорослий – 100 гривень

Дитячий чи студентський – 50 гривень.



Найпопулярніші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Домініканський собор

Це один з найкрасивіших барокових храмів Львова. Масивний купол добре помітно з різних частин центральної частини міста, а всередині увагу привернуть старовинні елементи оздоблення й бездоганний інтер’єр.

На фасаді собору можна помітити незвичний символ Домініканського ордену – собаку зі смолоскипом у зубах, який лежить на книзі Євангелія.

За легендою, мати святого Домініка перед його народженням побачила пророчий сон з образом, що символізував майбутню місію її сина. Цей знак є не лише зовні ,але й на керамічній підлозі всередині храму.



Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Італійський дворик

Це місто часто називають маленькою Італією посеред Львова. Дворик створили ще кілька століть тому за участі італійських архітекторів. Сьогодні тут можна випити кави серед арок і колон і відчути себе наче в одному з італійських міст.



Найпопулярніші міста Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Оперний театр

Львівський оперний театр є однією з головних архітектурних перлин міста. Будівля має вражаючий фасад та розкішне внутрішнє оздоблення з позолотою, мармуром та величезними люстрами.



Найкрасивіші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Будинок вчених

Цю локацію точно можна впізнати серед інших завдяки красивим дерев’яним сходам, які часто з’являються в розкішних фотосесіях. Колись тут було дворянське казино, а сьогодні це одна з найефектніших історичних будівель Львова. Особливу увагу тут туристів приверне різьблений інтер’єр.



Найпопулярніші місця Львова / Фото з тіктоку "Подорожуймо Україною"

Також додамо, що у Львові зараз цвітуть гліцинії та каштани, а популярні маршрути включають район Нового Львову та віллу "На Хресті". Маршрут охоплює історичні вілли, Палац гіпсових королів та парк Піскові озера з тюльпанами, а завершити прогулянку можна трамваєм №2.