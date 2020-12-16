Зайняти комфортне місце та покласти ручну поклажу на багажну полицю – далеко не все, що потрібно зробити в літаку перед зльотом.

Travel24 розповість поради, які допоможуть вам зробити перельоти комфортнішими і безпечними.

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Продезінфікуйте свій простір

Не забувайте, що літак – громадський транспорт, а у час пандемії коронавірусу – безпека перш за все. Тому обов'язково беріть з собою на борт антибактеріальні серветки й ретельно витирайте всі тверді поверхні, до яких ви будете торкатися під час польоту.

Порахуйте аварійні виходи

Це не означає, що ви плануєте потрапити в авіакатастрофу, але якщо у вас є час, то чому б не підготуватися до гіршого, збільшивши свої шанси на виживання. Дізнайтеся кількість аварійних виходів, де вони знаходяться, скільки рядів сидінь відокремлює вас від найближчого з них.



Порахуйте аварійні виходи / ua.news

Перевірте наявність жилета

Екіпаж повинен перевіряти наявність рятувальних жилетів перед кожним вильотом, але "людський фактор" ще ніхто не скасовував. Дотягнутися рукою і намацати жилет – проста дія, яку обов'язково потрібно зробити в літаку перед зльотом.

Приготуйте все необхідне

Перед тим, як покласти ручну поклажу в багажне відділення, переконайтеся, що ви дістали з неї все необхідне, щоб не вставати кожен раз: маску для очей, навушники та інше.

Одягніть навушники

Навушники на голові – універсальний і недвозначний сигнал для сусідів, що ви не налаштовані на розмову. При цьому, їм зовсім не обов'язково знати, чи дійсно ви слухаєте музику, або просто сидите в навушниках.



Одягніть навушники / sony.ua

Використовуйте жувальну гумку

Якщо у вас закладає вуха під час польоту, візьміть жувальну гумку. Активні рухи щелепою допоможуть компенсувати перепад тиску в вушній раковині й позбавлять від хворобливих відчуттів.

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Увімкніть телевізор

Якщо не хочете нудьгувати під час довгого перельоту – заздалегідь переконайтеся в працездатності вашого телевізора. У літаках найчастіше завантажені цікаві та сучасні кінострічки, які допомагають вбити час.