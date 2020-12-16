Занять комфортное место и положить ручную кладь на багажную полку – далеко не все, что нужно сделать в самолете перед взлетом.

Travel24 расскажет советы, которые помогут вам сделать перелеты более комфортными и безопасными.

Читайте также Авиаэксперт назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии

Продезинфицируйте свое пространство

Не забывайте, что самолет – общественный транспорт, а во время пандемии коронавируса – безопасность прежде всего. Поэтому обязательно берите с собой на борт антибактериальные салфетки и тщательно вытирайте все твердые поверхности, к которым вы будете касаться во время полета.

Посчитайте аварийные выходы

Это не значит, что вы планируете попасть в авиакатастрофу, но если у вас есть время, то почему бы не подготовиться к худшему, увеличив свои шансы на выживание. Узнайте количество аварийных выходов, где они находятся, сколько рядов сидений отделяет вас от ближайшего из них.



Посчитайте аварийные выходы / ua.news

Проверьте наличие жилета

Экипаж должен проверять наличие спасательных жилетов перед каждым вылетом, но "человеческий фактор" еще никто не отменял. Дотянуться рукой и нащупать жилет – простое действие, которое обязательно нужно сделать в самолете перед взлетом.

Приготовьте все необходимое

Перед тем, как положить ручную кладь в багажное отделение, убедитесь, что вы получили из нее все необходимое, чтобы не вставать каждый раз: маску для глаз, наушники и прочее.

Наденьте наушники

Наушники на голове – универсальный и недвусмысленный сигнал для соседей, что вы не настроены на разговор. При этом, им совсем не обязательно знать, действительно ли вы слушаете музыку, или просто сидите в наушниках.



Наденьте наушники / sony.ua

Используйте жевательную резинку

Если у вас закладывает уши во время полета, возьмите жевательную резинку. Активные движения челюстью помогут компенсировать перепад давления в ушной раковине и избавят от болезненных ощущений.

Интересно Аэрофобия: как побороть страх полетов и обеспечить себе комфорт в самолете

Включите телевизор

Если не хотите скучать во время долгого перелета – заранее убедитесь в работоспособности вашего телевизора. В самолетах зачастую загружены интересные и современные фильмы, которые помогают убить время.