Зняття з рейсу – ситуація, яка може суттєво порушити плани подорожі. Хоча багато мандрівників пов'язують це явище в першу чергу з документами або бронюванням, існує безліч інших причин.

Кожна з них може призвести до такого сумного сценарію. Які порушення на борту літака несуть за собою штрафи або й арешт розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Через які порушення в літаку можуть покарати?

Не напивайтеся

Чимало пасажирів мають традицію вживання алкоголю в аеропортах перед вильотом. Однак експерти попереджають, що така практика не тільки ставить під загрозу особисте здоров'я, але й може призвести до серйозніших наслідків.

Зокрема, авіакомпанії можуть змінювати маршрути польотів у відповідь на недисциплінованих пасажирів, що може призвести до великих штрафів. Наприклад, авіакомпанія Ryanair встановила штрафи до 15 000 євро для осіб, які вдаються до такої поведінки. А такі авіакомпанії, як EasyJet і Wizz Air, активізували свої зусилля зі зняття пасажирів з рейсів через інциденти, пов'язані з алкоголем.

Не паліть на борту літака

На відміну від минулого, коли куріння пасажирів під час польоту було звичайною справою, зараз куріння суворо заборонено на всіх комерційних авіалініях. Ця заборона пов'язана з серйозною пожежною небезпекою під час польоту.

Експерти попереджають, що пасажири, яких спіймають на порушенні цього правила, загрожують великі штрафи, а деяких випадках – кримінальні звинувачення після приземлення.

Не ігноруйте інструкції з безпеки

Недотримання інструкцій бортпровідників, зокрема, щодо знаку "Пристебніть ремені безпеки", може загрожувати арештом або обмеженням пересування під час польоту.

Недотримання інструкцій бортпровідників загрожує штрафами й не тільки / Фото Unsplash

Бортпровідники мають право затримувати осіб, які порушують громадський порядок, а пілоти – повернутися в аеропорт вильоту або змінити маршрут польоту, якщо це загрожує безпеці пасажирів.

Не паліть вейп у салоні літака

Багато авіакомпаній, зокрема British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair та Wizz Air, запровадили сувору заборону на вейпінг під час польотів. Пасажири, які порушують ці правила, можуть зіткнутися зі значними штрафами, обмеженнями на майбутні подорожі з авіакомпанією та потенційним залученням правоохоронних органів.

