Снятие с рейса – ситуация, которая может существенно нарушить планы путешествия. Хотя многие путешественники связывают это явление в первую очередь с документами или бронированием, существует множество других причин.

Каждая из них может привести к такому печальному сценарию. Какие нарушения на борту самолета несут за собой штрафы или даже арест рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

За какие нарушения в самолете могут наказать?

Не напивайтесь

Многие пассажиры имеют традицию употребления алкоголя в аэропортах перед вылетом. Однако эксперты предупреждают, что такая практика не только ставит под угрозу личное здоровье, но и может привести к более серьезным последствиям.

В частности, авиакомпании могут менять маршруты полетов в ответ на недисциплинированных пассажиров, что может привести к большим штрафам. Например, авиакомпания Ryanair установила штрафы до 15 000 евро для лиц, которые прибегают к такому поведению. А такие авиакомпании, как EasyJet и Wizz Air, активизировали свои усилия по снятию пассажиров с рейсов из-за инцидентов, связанных с алкоголем.

Не курите на борту самолета

В отличие от прошлого, когда курение пассажиров во время полета было обычным делом, сейчас курение строго запрещено на всех коммерческих авиалиниях. Этот запрет связан с серьезной пожарной опасностью во время полета.

Эксперты предупреждают, что пассажиры, которых поймают на нарушении этого правила, грозят большие штрафы, а некоторых случаях – уголовные обвинения после приземления.

Не игнорируйте инструкции по безопасности

Несоблюдение инструкций бортпроводников, в частности, по знаку "Пристегните ремни безопасности", может грозить арестом или ограничением передвижения во время полета.

Несоблюдение инструкций бортпроводников грозит штрафами и не только / Фото Unsplash

Бортпроводники имеют право задерживать лиц, которые нарушают общественный порядок, а пилоты – вернуться в аэропорт вылета или изменить маршрут полета, если это угрожает безопасности пассажиров.

Не курите вейп в салоне самолета

Многие авиакомпании, в частности British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair и Wizz Air, ввели строгий запрет на вейпинг во время полетов. Пассажиры, которые нарушают эти правила, могут столкнуться со значительными штрафами, ограничениями на будущие путешествия с авиакомпанией и потенциальным привлечением правоохранительных органов.

