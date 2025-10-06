Каждая из них может привести к такому печальному сценарию. Какие нарушения на борту самолета несут за собой штрафы или даже арест рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
Читайте также Шумный полет гарантирован: на какие места лучше не покупать билет
За какие нарушения в самолете могут наказать?
- Не напивайтесь
Многие пассажиры имеют традицию употребления алкоголя в аэропортах перед вылетом. Однако эксперты предупреждают, что такая практика не только ставит под угрозу личное здоровье, но и может привести к более серьезным последствиям.
В частности, авиакомпании могут менять маршруты полетов в ответ на недисциплинированных пассажиров, что может привести к большим штрафам. Например, авиакомпания Ryanair установила штрафы до 15 000 евро для лиц, которые прибегают к такому поведению. А такие авиакомпании, как EasyJet и Wizz Air, активизировали свои усилия по снятию пассажиров с рейсов из-за инцидентов, связанных с алкоголем.
- Не курите на борту самолета
В отличие от прошлого, когда курение пассажиров во время полета было обычным делом, сейчас курение строго запрещено на всех коммерческих авиалиниях. Этот запрет связан с серьезной пожарной опасностью во время полета.
Эксперты предупреждают, что пассажиры, которых поймают на нарушении этого правила, грозят большие штрафы, а некоторых случаях – уголовные обвинения после приземления.
- Не игнорируйте инструкции по безопасности
Несоблюдение инструкций бортпроводников, в частности, по знаку "Пристегните ремни безопасности", может грозить арестом или ограничением передвижения во время полета.
Несоблюдение инструкций бортпроводников грозит штрафами и не только / Фото Unsplash
Бортпроводники имеют право задерживать лиц, которые нарушают общественный порядок, а пилоты – вернуться в аэропорт вылета или изменить маршрут полета, если это угрожает безопасности пассажиров.
- Не курите вейп в салоне самолета
Многие авиакомпании, в частности British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair и Wizz Air, ввели строгий запрет на вейпинг во время полетов. Пассажиры, которые нарушают эти правила, могут столкнуться со значительными штрафами, ограничениями на будущие путешествия с авиакомпанией и потенциальным привлечением правоохранительных органов.
Что еще нужно знать об авиапутешествиях?
Не все пассажиры придерживаются и других важных рекомендаций бортпроводников. Опытный пилот рассказал, что нельзя делать в самолете – иначе есть риск привести попадание в черный список авиакомпаний.
Также мало кто знает, что тесное пространство для ног в салонах самолетов – не просто следствие размещения большего количества пассажиров. Это скорее стратегический шаг авиакомпаний.
Кроме того, часто рейсы отменяют или задерживают. Это может существенно нарушить планы путешествий – что делать, когда авиакомпания отменяет рейсы.