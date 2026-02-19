Ніякого алкоголю й відкидання спинки: стюардеса розповіла, що не можна робити під час польоту

Деякі ситуації, які для більшості мандрівників видаються дрібницями, часом можуть створити проблему на борту. Бортпровідниця Барбара Бачільєрі виділила кілька речей, які варто уникати під час польотів.

Бортпровідниця має 10-річний досвід, тож бачила чимало ситуацій, пише Express. Саме тому вона пояснила, що насправді може зіпсувати політ і як цього не допустити.

Що не можна робити під час польоту?

Не займати прохід

Деякі пасажири лягають у літаку так, що їхні ноги опиняються у проході. Під час польоту це може здаватися зручним рішенням, але для екіпажу це створює труднощі. Бортпровідники пересуваються вузьким коридором з візками, тому будь-яка перешкода може призвести до неприємного зіткнення. Найкраще рішення – залишатися в межах свого місця.

Сильно відкидати спинку

Відкидати спинку має право кожен пасажир, але користуватися цією функцією з повагою до інших. Якщо людина позаду їсть чи п’є, то різкий рух може призвести до того, що їжа опиниться на одязі, а напій – пролиється. Стюардеса радить зачекати з відкиданням спинки, поки сусід не завершить прийом їжі.

Вживати алкоголь

Стюардеса наголосила, що вживати власний алкоголь на борту заборонено, навіть якщо він придбаний в Duty Free. Окрім того, під час сильної турбулентності роздачу їжі можуть скасувати, тому варто взяти з собою до ручної поклажі легкі закуски.

Ходити босоніж

Підлога в салоні може виглядати чистою, але часто після рейсів під сидінням знаходять залишки їжі, розлиті напої чи ще якісь дрібні речі. Саме тому стюардеса не радить знімати взуття під час польоту.

Стюардеса показала, що не можна робити: дивіться відео

Яке місце в літаку найбезпечніше?

Найбезпечнішими місцями в літаку вважаються ті, що знаходяться поруч із аварійними виходами або над крилами, пише Mirror. Комерційні авіаперельоти є надзвичайно безпечними, з ймовірністю загибелі близько 1 на 13,7 мільйона.

