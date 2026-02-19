Бортпроводница имеет 10-летний опыт, поэтому видела немало ситуаций, пишет Express. Именно поэтому она объяснила, что на самом деле может испортить полет и как этого не допустить.
Что нельзя делать во время полета?
Не занимать проход
Некоторые пассажиры ложатся в самолете так, что их ноги оказываются в проходе. Во время полета это может казаться удобным решением, но для экипажа это создает трудности. Бортпроводники передвигаются по узкому коридору с тележками, поэтому любое препятствие может привести к неприятному столкновению. Лучшее решение – оставаться в пределах своего места.
Сильно откидывать спинку
Откидывать спинку имеет право каждый пассажир, но пользоваться этой функцией с уважением к другим. Если человек позади ест или пьет, то резкое движение может привести к тому, что еда окажется на одежде, а напиток – прольется. Стюардесса советует подождать с откидыванием спинки, пока сосед не завершит прием пищи.
Употреблять алкоголь
Стюардесса отметила, что употреблять собственный алкоголь на борту запрещено, даже если он приобретен в Duty Free. Кроме того, во время сильной турбулентности раздачу еды могут отменить, поэтому стоит взять с собой в ручную кладь легкие закуски.
Ходить босиком
Пол в салоне может выглядеть чистым, но часто после рейсов под сиденьем находят остатки пищи, разлитые напитки или еще какие-то мелкие вещи. Именно поэтому стюардесса не советует снимать обувь во время полета.
Стюардесса показала, что нельзя делать: смотрите видео
Какое место в самолете самое безопасное?
Самыми безопасными местами в самолете считаются те, что находятся рядом с аварийными выходами или над крыльями, пишет Mirror. Коммерческие авиаперелеты являются чрезвычайно безопасными, с вероятностью гибели около 1 на 13,7 миллиона.
Какие еще лайфхаки стоит знать?
Опытные путешественники советуют избегать покупки дорогих дизайнерских чемоданов, поскольку они привлекают воров.
Стюардесса с 15-летним опытом рекомендует ставить кружку или стакан на дверную ручку, чтобы чувствовать себя безопаснее в отеле.