Бортпроводница имеет 10-летний опыт, поэтому видела немало ситуаций, пишет Express. Именно поэтому она объяснила, что на самом деле может испортить полет и как этого не допустить.

Что нельзя делать во время полета?

Не занимать проход

Некоторые пассажиры ложатся в самолете так, что их ноги оказываются в проходе. Во время полета это может казаться удобным решением, но для экипажа это создает трудности. Бортпроводники передвигаются по узкому коридору с тележками, поэтому любое препятствие может привести к неприятному столкновению. Лучшее решение – оставаться в пределах своего места.

Сильно откидывать спинку

Откидывать спинку имеет право каждый пассажир, но пользоваться этой функцией с уважением к другим. Если человек позади ест или пьет, то резкое движение может привести к тому, что еда окажется на одежде, а напиток – прольется. Стюардесса советует подождать с откидыванием спинки, пока сосед не завершит прием пищи.

Употреблять алкоголь

Стюардесса отметила, что употреблять собственный алкоголь на борту запрещено, даже если он приобретен в Duty Free. Кроме того, во время сильной турбулентности раздачу еды могут отменить, поэтому стоит взять с собой в ручную кладь легкие закуски.

Ходить босиком

Пол в салоне может выглядеть чистым, но часто после рейсов под сиденьем находят остатки пищи, разлитые напитки или еще какие-то мелкие вещи. Именно поэтому стюардесса не советует снимать обувь во время полета.

Стюардесса показала, что нельзя делать: смотрите видео

Какое место в самолете самое безопасное?

Самыми безопасными местами в самолете считаются те, что находятся рядом с аварийными выходами или над крыльями, пишет Mirror. Коммерческие авиаперелеты являются чрезвычайно безопасными, с вероятностью гибели около 1 на 13,7 миллиона.

Какие еще лайфхаки стоит знать?