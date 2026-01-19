Укр Рус
19 січня, 22:23
Драгобрат чи Буковель: який курорт обрати для вашого ідеального зимового відпочинку

Мілена Бордакова
Основні тези
  • Буковель підходить для тих, хто цінує комфорт, підготовлені траси та європейську атмосферу з сучасними готелями і ресторанами.
  • Драгобрат є ідеальним для любителів простоти і свободи, пропонуючи фрірайд та можливість кататися без обмежень у високогірному масиві Свидовець.

Вагаєтеся, де планувати зимовий відпочинок у горах: на Буковелі чи Драгобраті? Тревел-блогерка Юлія Беркута розповіла про переваги кожного курорту, щоб вам було легше обрати найкращий варіант.

Що краще обрати: Драгобрат чи Буковель?

Якщо ви любите кататися на підготовлених трасах і цінуєте комфорт, вам точно варто їхати в Буковель. Тут можна насолоджуватися спусками по засніжених схилах, милуватися гарними краєвидами, слухати музику та відчути справжню європейську атмосферу. Сучасні готелі з базовими зручностями, стильні ресторани з різноманітним меню – тут вибір на будь-який смак і гаманець.

Який гірськолижний курорт варто обрати / інстаграм julia.berkuta

Якщо ж ви хочете втекти від метушні туристичних мас, прагнете простоти і свободи, ваш вибір – Драгобрат. Тут можна випробувати свої навички катання, спробувати фрірайд і кататися без обмежень, буквально торкаючись гір руками. Для тих, кому не важливі ресторани, стиль чи комфорт, Драгобрат стане справжнім раєм.

Драгобрат недарма вважають найвисокогірнішим курортом України: він розташований у гірському масиві Свидовець на значній висоті, пише "Карпатіум". Нижні точки тут починаються приблизно з 1400 метрів, а найвища вершина гори Стіг сягає 1707 метрів над рівнем моря.

Де можна покататись на лижах за кордоном?

Часті питання

Які гірськолижні курорти обговорюються в статті?

У статті обговорюються два гірськолижні курорти – Буковель і Драгобрат.

Чим відрізняється Буковель від Драгобрату?

Буковель пропонує підготовлені траси, комфорт і європейську апрескі-атмосферу, тоді як Драгобрат приваблює простотою, свободою і можливістю катання без обмежень.

Де можна без великої кількості туристів покататись на лижах за кордоном?

Наприклад, в Зеефельді, Австрія – цей курорт розташований у центрі Тирольських Альп і пропонує можливість катання без черг туристів.