Драгобрат чи Буковель: який курорт обрати для вашого ідеального зимового відпочинку

Вагаєтеся, де планувати зимовий відпочинок у горах: на Буковелі чи Драгобраті? Тревел-блогерка Юлія Беркута розповіла про переваги кожного курорту, щоб вам було легше обрати найкращий варіант.

Що краще обрати: Драгобрат чи Буковель?

Якщо ви любите кататися на підготовлених трасах і цінуєте комфорт, вам точно варто їхати в Буковель. Тут можна насолоджуватися спусками по засніжених схилах, милуватися гарними краєвидами, слухати музику та відчути справжню європейську атмосферу. Сучасні готелі з базовими зручностями, стильні ресторани з різноманітним меню – тут вибір на будь-який смак і гаманець.

Який гірськолижний курорт варто обрати / інстаграм julia.berkuta

Якщо ж ви хочете втекти від метушні туристичних мас, прагнете простоти і свободи, ваш вибір – Драгобрат. Тут можна випробувати свої навички катання, спробувати фрірайд і кататися без обмежень, буквально торкаючись гір руками. Для тих, кому не важливі ресторани, стиль чи комфорт, Драгобрат стане справжнім раєм.

Драгобрат недарма вважають найвисокогірнішим курортом України: він розташований у гірському масиві Свидовець на значній висоті, пише "Карпатіум". Нижні точки тут починаються приблизно з 1400 метрів, а найвища вершина гори Стіг сягає 1707 метрів над рівнем моря.

