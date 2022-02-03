Як відомо, відкриття кордонів відбуватиметься у п'ять етапів.

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Нова Зеландія оголосила про відкриття своїх кордонів

Так, з 27 лютого вакциновані громадяни Австралії зможуть повернутися додому, а в'їзд резидентам інших країн буде дозволено з 13 березня. Втім, їм доведеться пройти 10-денну самоізоляцію, але обов'язкову програму державного карантину буде скасовано.

З 12 квітня у країну планують пустити до 5 000 іноземних студентів.

Також очікується, що австралійці та інші туристи, які зазвичай можуть подорожувати без візи, будуть допущені в країну не пізніше липня. Водночас тим, хто не хоче проходити карантин в держустановах, слід почекати до жовтня.

Відкриття таким керованим способом збалансує приплив мандрівників, щоб люди могли возз'єднатися та заповнити нашу нестачу робочої сили, а також гарантувати, що наша система охорони здоров’я зможе контролювати збільшення випадків,

– сказала прем'єр-міністр Джасінда Ардерн.

Прем'єр-міністр також додала, що було "життя до вірусу", але "буде життя й після COVID".

5 етапів плану відкриття:

Повністю вакциновані новозеландці з Австралії можуть повернутися додому з 27 лютого; Громадяни з усіх інших країн можуть прибути з 13 березня. Це також стосується ряду критичних і кваліфікованих іноземних працівників; З 12 квітня в країну дозволено до 5 000 іноземних студентів;

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Австралійці та всі інші відвідувачі, які зазвичай можуть подорожувати без візи до Нової Зеландії, зможуть подорожувати до країни не пізніше липня; Відвідувачі й студенти, яким зазвичай потрібна віза, мають зачекати до жовтня.

Зауважимо, Нова Зеландія була закрита майже два роки.

Хоча політика закритих кордонів була популярною всередині країни, новозеландці за кордоном заявили, що через неї повернутися додому майже неможливо.

За даними Worldometer, станом на 3 лютого 2022 року у Новій Зеландії виявлено 17 005 випадків зараження коронавірусом, з них 53 летальних.