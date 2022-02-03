Как известно, открытие границ будет проходить в пять этапов.

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Новая Зеландия объявила об открытии своих границ

Так, с 27 февраля вакцинированные граждане Австралии смогут вернуться домой, а въезд резидентам других стран будет разрешен с 13 марта. Впрочем, им придется пройти 10-дневную самоизоляцию, но обязательная программа государственного карантина будет отменена.

С 12 апреля в страну планируют пустить до 5000 иностранных студентов.

Также ожидается, что австралийцы и другие туристы, которые обычно могут путешествовать без визы, будут допущены в страну не позднее июля. В то же время, тем, кто не хочет проходить карантин в госучреждениях, следует подождать до октября.

Открытие таким управляемым способом сбалансирует приток путешественников, чтобы люди могли воссоединиться и восполнить нехватку рабочей силы, а также гарантировать, что наша система здравоохранения сможет контролировать увеличение случаев.

– сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.

Премьер-министр также добавила, что была "жизнь до вируса", но "будет жизнь и после COVID".

5 этапов плана открытия:

Полностью вакцинированные новозеландцы из Австралии могут возвратиться домой с 27 февраля; Граждане из других стран могут прибыть с 13 марта. Это касается ряда критических и квалифицированных иностранных работников; С 12 апреля в страну разрешено до 5000 иностранных студентов;

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Австралийцы и все остальные посетители, которые обычно могут путешествовать без визы в Новую Зеландию, смогут путешествовать в страну не позднее июля; Посетители и студенты, которым обычно требуется виза, должны подождать октября.

Заметим, Новая Зеландия была закрыта почти два года.

Хотя политика закрытых границ была популярна внутри страны, новозеландцы за рубежом заявили, что из-за нее вернуться домой почти невозможно.

По данным Worldometer, по состоянию на 3 февраля 2022 года в Новой Зеландии выявлено 17 005 случаев заражения коронавирусом, из них 53 летальных.