Влада вважає загрозу "Омікрону" менш небезпечною за попередні штами вірусу, проте попереджає, що він досі залишається найбільш заразним.

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У Франції скасують ряд обмежень: що відомо

Частину вимог уже скасували. Наприклад, можна більше не носити маски на вулицях. Також зняли усі обмеження на кількість відвідувачів у концертних залах, на спортивних змаганнях та інших заходах. Робота з дому більше не є обов'язковою, проте досі рекомендується, як найбезпечніша. Таким чином, влада вирішила полегшити повсякденне життя громадян та туристів, які в'їжджають у країну.

Водночас обов'язковими залишаються "паспорти вакцинації" – їх вимагатимуть у всіх закладах та громадських місцях.

З 16 лютого уряд планує зняти іншу частину обмежень. Тоді у країні відкриються нічні клуби, барам дозволять приймати необмежену кількість гостей, буде дозволено їсти та пити на стадіонах, у кінотеатрах та у громадському транспорті.

До теми. Раніше Франція перемістила Україну у "помаранчевий" список країн. Це означає, що українці, які в’їжджають до Франції, звільняються від вимог самоізоляції за наявності сертифіката про щеплення.

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