Мандрівники із помаранчевих зон можуть перетинати кордон країни та навіть отримують деякі пом'якшення. Розповідаємо про особливості в'їзду до Франції.

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Які країни вийшли з червоного списку

До країн, виключених із червоного списку, увійшли Україна, Молдова, Росія, а також дев’ять південноафриканських країн – Мозамбік, Ботсвана, Лесото, Есватіні, ПАР, Замбія, Зімбабве, Малаві та Намібія, на які раніше було накладено заборону на в’їзд через активне розповсюдження на їхніх територіях штаму коронавірусу Омікрон.

Ще дві країни також перемістилися до помаранчевої зони із зеленої – це Австралія та Аргентина, де ситуація із COVID-19 навпаки – загострилася.

Що потрібно знати туристам із помаранчевих зон

Всі особи, які в’їжджають до Франції з країн, включених до “помаранчевого” списку, звільняються від вимог самоізоляції за обов'язкової наявності сертифіката про щеплення. Натомість усі туристи повинні надати негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 48 годин до прибуття до Франції.

Невакциновані мандрівники з помаранчевої країни повинні перебувати у самоізоляції протягом 7 днів після прибуття до Франції.

Червона зона та зелена зони

Зараз до червоного списку входять Афганістан, Білорусь, Демократична Республіка Конго, Грузія, Нігерія, Маврикій, Чорногорія, Пакистан, Суринам, Танзанія, Туреччина та Сполучені Штати Америки.

Що стосується країн Європейського Союзу та Шенгенської зони, всі вони входять до зеленого списку Франції, що означає, що туристи із цих країн можуть в’їжджати у Францію за правилами полегшеного в’їзду.

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