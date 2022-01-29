Путешественники из оранжевых зон могут пересекать границу страны и получают некоторые смягчения. Рассказываем об особенностях въезда во Францию.

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Какие страны вышли из красного списка

В страны, исключенные из красного списка, вошли Украина, Молдова, Россия, а также девять южноафриканских стран – Мозамбик, Ботсвана, Лесото, Эсватини, ЮАР, Замбия, Зимбабве, Малави и Намибия, на которые ранее был наложен запрет на въезд из-за активного распространения на их территориях штамма коронавируса Омикрон.

Еще две страны также переместились в оранжевую зону из зеленой – это Австралия и Аргентина, где ситуация с COVID-19 наоборот обострилась.

Что нужно знать туристам из оранжевых зон

Все лица, въезжающие во Францию ​​из стран, включенных в оранжевый список, освобождаются от требований самоизоляции при обязательном наличии сертификата о прививках. Все туристы должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до прибытия во Францию.

Невакцинированные путешественники из оранжевой страны должны находиться в самоизоляции 7 дней после прибытия во Францию.

Красная и зеленая зоны

В красный список входят Афганистан, Беларусь, Демократическая Республика Конго, Грузия, Нигерия, Маврикий, Черногория, Пакистан, Суринам, Танзания, Турция и Соединенные Штаты Америки.

Что касается стран Европейского Союза и Шенгенской зоны, то они входят в зеленый список Франции, что означает, что туристы из этих стран могут въезжать во Францию ​​по правилам облегченного въезда.

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