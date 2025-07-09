Для багатьох туристів Шацькі озера – це лише Світязь. Та насправді це велика група з понад 30 озер серед лісових масивів, де є багато відпочинкових баз та будиночків на природі. 24 Канал розповідає, як можна гарно провести час на Шацьких озерах. і скільки це коштуватиме.

Зверніть увагу У якому популярному озері біля Львова не можна купатися

На яких Шацьких озерах можна купатися

Озеро Світязь має найрозвиненішу пляжну інфраструктуру, і це одна з головних причин його популярності. Можливо, там не найчистіші пляжі в пік туристичного сезону, але там завжди чиста вода. Окрім того, захід у воду Світязя дуже мілкий – потрібно йти хоча б 200 метрів, щоб відчути глибину. А парадокс у тому, що це найглибше озеро України.

Менш популярним шацьким озером є Велике Чорне, де донедавна відпочивали здебільшого місцеві. Це невелика та зовсім не глибока водойма (2,5 метра) з піщаним узбережжям. Через те озеро швидко нагрівається і є дуже комфортним для купання.

Найпрозорішим озером Шацької групи є не Світязь, а Пісочне. Там вода загалом вважається високоякісною, бо озеро не має значних джерел забруднення. Середня глибина – близько 7 метрів.



Природа на березі Пісочного / Фото "Вікіпедія"

Ідеї для розваг та відпочинку

На Шацьких озерах можна не лише плавати та засмагати. Там пропонують риболовлю, катання не велосипедах, плавання на сапах, каяках, човнах і катамаранах і навіть дайвінг.

Також місцеві гіди організовують екскурсії, наприклад, за таким маршрутом: озеро Люцимер – озеро Велике Чорне – затока Лука – озеро Світязь.

На Шацьких озерах обов'язково треба скуштувати регіональну страву – пончики зі згущенкою та чорницею. А ще варто відвідати базари та купити на пробу місцеву рибу.



Пляж на озері Світязь / Фото VSN

Скільки коштуватиме відпочинок

Якщо ви плануєте добиратися не авто, то спочатку треба доїхати до Луцька чи Ковеля, а звідти сісти на автобус до Світязя чи іншого прибережного села. Дорога з Луцька до Світязя коштує в середньому 350 гривень, а з Ковеля – близько 180 гривень.

З деяких обласних центрів курсують прямі автобуси, наприклад, Київ – Світязь (від 1 110 гривень), Львів – Світязь (від 183 гривень), Тернопіль – Світязь (від 234 гривень) тощо.

Що стосується цін на проживання, то найбюджетніший варіант – оренда кімнати в місцевих жителів. Одна доба обійдеться у 200 гривень з особи. Є варіанти і більш комфортні:

двоспальні номери на базі відпочинку із користуванням загальною кухнею – 1200 гривень за добу;

на базі відпочинку із користуванням загальною кухнею – 1200 гривень за добу; двомісні апартаменти в котеджному комплексі з басейном – 2100 гривень за добу;

окремий будиночок – від 3 тисяч гривень за добу.

Найбільше пропозицій оренди є в селах Світязь, Шацьк і Пульмо. У ціну харчування не входить, і його не завжди можна замовити окремо. Місцеві жителі радять брати їжу із собою або ж відвідувати місцеві заклади.