Для многих туристов Шацкие озера – это только Свитязь. Но на самом деле это большая группа из более 30 озер среди лесных массивов, где есть много баз отдыха и домиков на природе. 24 Канал рассказывает, как можно хорошо провести время на Шацких озерах. и сколько это будет стоить.

Обратите внимание В каком популярном озере возле Львова нельзя купаться

На каких Шацких озерах можно купаться

Озеро Свитязь имеет самую развитую пляжную инфраструктуру, и это одна из главных причин его популярности. Возможно, там не самые чистые пляжи в пик туристического сезона, но там всегда чистая вода. Кроме того, заход в воду Свитязя очень мелкий – нужно идти хотя бы 200 метров, чтобы почувствовать глубину. А парадокс в том, что это самое глубокое озеро Украины.

Менее популярным шацким озером является Большое Черное, где до недавнего времени отдыхали в основном местные. Это небольшой и совсем не глубокий водоем (2,5 метра) с песчаным побережьем. Поэтому озеро быстро нагревается и является очень комфортным для купания.

Самым прозрачным озером Шацкой группы является не Свитязь, а Песочное. Там вода в целом считается высококачественной, потому что озеро не имеет значительных источников загрязнения. Средняя глубина – около 7 метров.



Природа на берегу Песочного / Фото "Википедия"

Идеи для развлечений и отдыха

На Шацких озерах можно не только плавать и загорать. Там предлагают рыбалку, катание на велосипедах, плавание плавание на сапах, каяках, лодках и катамаранах и даже дайвинг.

Также местные гиды организовывают экскурсии, например, по такому маршруту: озеро Люцимер – озеро Большое Черное – залив Лука – озеро Свитязь.

На Шацких озерах обязательно надо попробовать региональное блюдо – пончики со сгущенкой и черникой. А еще стоит посетить базары и купить на пробу местную рыбу.



Пляж на озере Свитязь / Фото VSN

Сколько будет стоить отдых

Если вы планируете добираться не авто, то сначала надо доехать до Луцка или Ковеля, а оттуда сесть на автобус до Свитязя или другого прибрежного села. Дорога из Луцка до Свитязя стоит в среднем 350 гривен, а из Ковеля – около 180 гривен.

Из некоторых областных центров курсируют прямые автобусы, например, Киев – Свитязь (от 1 110 гривен), Львов – Свитязь (от 183 гривен), Тернополь – Свитязь (от 234 гривен) и тому подобное.

Что касается цен на проживание, то самый бюджетный вариант – аренда комнаты у местных жителей. Одни сутки обойдутся в 200 гривен с человека. Есть варианты и более комфортные:

двуспальные номера на базе отдыха с пользованием общей кухней – 1200 гривен за сутки;

на базе отдыха с пользованием общей кухней – 1200 гривен за сутки; двухместные апартаменты в коттеджном комплексе с бассейном – 2100 гривен за сутки;

отдельный домик – от 3 тысяч гривен за сутки.

Больше всего предложений аренды есть в селах Свитязь, Шацк и Пульмо. В цену питание не входит, и его не всегда можно заказать отдельно. Местные жители советуют брать еду с собой или же посещать местные заведения.