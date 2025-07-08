Одне озеро на Львівщині не пройшло перевірку якості води, а відтак його не рекомендують для купання. Про це пише 24 Канал, посилаючись на результати лабораторних досліджень Центру громадського здоров'я МОЗ.

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У якому озері на Львівщині краще не купатися

Станом на 4 липня в озері Задорожнє, що розташоване біля села Вербіж, погана якість води. За даними дослідження, вона вже вдруге не відповідає нормам за хімічними показниками.

Варто зазначити, що це популярне для відпочинку озеро серед львів'ян, адже розташоване воно приблизно за 40 кілометрів від міста. Там облаштовано не один пляж, де пропонують не лише купання, а й різні водні види спорту.



Пляж на озері Задорожнє / Фото Google Maps

Також Центр громадського здоров'я МОЗ опублікував перелік пляжів Львівщини, де можна купатися:

у селищах Коросне, Давидів, Підберізці та Брюховичі;

у Моршині та Перемишлянах;

на озері Молодіжному в Золочеві;

на річці в селі Верещиця.

Наприклад, у Давидові можна відпочити в комплексі "Львівська Швейцарія". Вхід на територію коштує 350 гривень по буднях та 400 гривень – на вихідних. Вхід для дітей зростом до 120 сантиметрів – вільний. Також діють знижки для УБД та людей з інвалідністю.

У Підберізцях є відпочинковий комплекс Palmira Resort. По буднях ціна за вхід у пляжну зону – 300 гривень, на вихідних – 400 гривень. В оренду також можна взяти шезлонг, який коштує 100 гривень.