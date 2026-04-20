Цукровий магнат звів цей замок-мрію: де стоїть одна з найдивовижніших пам'яток Сходу України
- Шарівський палац, або палац Кеніга, розташований у селі Шарівка на Харківщині та збудований цукровим магнатом. Він відомий неоготичним та неоренесансним стилем.
- Після націоналізації у 1917 році палац використовували для різних установ, а у наш час тривають часткові реставраційні роботи, хоча для повного відновлення потрібні значні інвестиції.
Харківщина – це далеко не тільки про промисловість. До прикладу, саме серед пагорбів Слобожанщини ховається білосніжний палац, схожий на ілюстрацію до казки.
Це Шарівський палац, що має за собою складну історію розкоші та занедбання. З посиланням на discover.ua розповімо про це докладніше.
На Харківщині стоїть білосніжний замок, що вражає красою: який він має вигляд сьогодні?
Шарівський палац, відомий також як палац Кеніга, розташований у селі Шарівка поблизу Богодухова у Харківській області – трохи більш як за 60 кілометрів від Харкова. Це комплекс із величного замку та великого пейзажного парку навколо на кількадесят гектарів зі ставками та рідкісними деревами.
Своїм особливим виглядом він завдячує останньому власнику – цукровому магнату Леопольду Кенігу, який придбав стару садибу у 1895 році й перебудував її у стилі неоготика плюс неоренесанс. Завдяки статкам із цукрового виробництва і білосніжному вигляду палац просто не могли не охрестити "Цукровим замком".
Фасад палацу прикрашений двома баштами з зубцями та шпилями – він буквально нагадує середньовічний замок, хоча зводився вже у XIX – XX століттях. Усередині частково збереглися автентичні інтер'єри – настінний живопис, кахельні печі, дубова обшивка стін, різьблення та парадні дерев'яні сходи.
Шарівський палац на Харківщині – перлина Сходу України / Фото andreevaa_photo
До прикрості, доля пам'ятки склалася не надто добре. Після загарбання влади більшовиками у 1917 році садибу націоналізували, далі у часи радянської окупації тут розміщували різні установи від дитячого санаторію до туристичної бази.
У 2025 році Харківська обласна військова адміністрація замовила проєкт реставрації пам'ятки. Як зазначає eurofest.org.ua, часткові реставраційні роботи у замку тривають, але задля повного відновлення потрібні відчутні інвестиції. А їх в умовах війни залучити вкрай складно.
Дістатися до Шарівки легко з Харкова, туди курсують маршрутки або автобуси через Богодухів, дорога займає близько 1,5 години. А поїхати варто, адже попри нинішній стан Шарівський палац залишається однією з найбільш фотографованих пам'яток Сходу України, і туристичні портали незмінно згадують його серед топових локацій регіону.
Які ще цікаві палаци України варто побачити наживо у 2026 році?
Качанівський палац на Чернігівщині зберігся цілим комплексом, а за форму фасаду його порівнюють із Білим домом у Вашингтоні. Цікаво, що збудували його ще тоді, коли у Вашингтоні лише закладали фундамент президентської резиденції.
Палац Потоцьких у Тульчині на Вінниччині недарма називають Подільським Версалем. Його проєктував той самий французький архітектор Жозеф-Еже Лакруа, який реконструював Єлисейський палац у Парижі.
Часті питання
Яка історія Шарівського палацу на Харківщині?
Шарівський палац, відомий також як палац Кеніга, розташований у селі Шарівка поблизу Богодухова у Харківській області. Його особливий вигляд був створений цукровим магнатом Леопольдом Кенігом у стилі неоготика плюс неоренесанс. Палац прикрашений двома баштами з зубцями та шпилями, що нагадують середньовічний замок.
Яка сучасна ситуація з реставрацією Шарівського палацу?
У 2025 році Харківська обласна військова адміністрація замовила проєкт реставрації пам'ятки. Часткові реставраційні роботи тривають, але для повного відновлення потрібні значні інвестиції, які в умовах війни залучити складно.
Як можна дістатися до Шарівського палацу?
До Шарівки легко дістатися з Харкова – туди курсують маршрутки або автобуси через Богодухів. Дорога займає близько 1,5 години.