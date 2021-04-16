Українці можуть заощадити до 400 гривень на авіаквитках: новий проєкт від e-bilet.com.ua

Вирушаючи у подорож турист завжди хоче заощадити. У вас є така можливість – онлайн-сервіс покупки й бронювання авіаквитків оголосив про запуск Premium-підписки.

Скористатися нею зможе кожен. Адміністрація запевняє, що економія складе до 400 гривень з кожного квитка.

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У чому вигода?

Ця підписка ідеально підходить для тих, хто часто користується послугами авіаперевізників. Адже вони матимуть знижки від 5 до 35% на авіаквитки у будь-яких напрямах.

Вартість підписки – 990 гривень, а термін дії – 12 місяців з моменту покупки. Кількість придбаних за знижку квитків не обмежена.

Як скористатися?

Потрібно оформити її покупку через особистий кабінет. Якщо ви незареєстровані, то просто додайте підписку до нового замовлення. Користувачі з активованою підпискою будуть автоматично отримувати пропозиції зі зниженою ціною на рейси як регулярні, так і лоукост перевізників.

Дізнатися подробиці про вартість, тарифи та умови підписки можна на офіційній сторінці спецпропозиції.

Що відомо про сервіс e-bilet.com.ua?

Компанія працює з 2001 року, і пропонує послуги з пошуку дешевих авіа та ж/д квитків в усіх напрямках. На сайті представлені понад 500 регулярних і понад 200 лоукост перевізників, включаючи Sky Up, Ryanair, Wizzair, МАУ, "Роза Вітрів", Belavia, Turkish Airlies, Lufthansa, LOT та ін.

Відзначимо, раніше авіакомпанія Virgin Atlantic вирішила записати АСМР-відео для тих, хто сумує за подорожами. В ньому робиться наголос на звук.