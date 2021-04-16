Скористатися нею зможе кожен. Адміністрація запевняє, що економія складе до 400 гривень з кожного квитка.
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У чому вигода?
Ця підписка ідеально підходить для тих, хто часто користується послугами авіаперевізників. Адже вони матимуть знижки від 5 до 35% на авіаквитки у будь-яких напрямах.
Вартість підписки – 990 гривень, а термін дії – 12 місяців з моменту покупки. Кількість придбаних за знижку квитків не обмежена.
Як скористатися?
Потрібно оформити її покупку через особистий кабінет. Якщо ви незареєстровані, то просто додайте підписку до нового замовлення. Користувачі з активованою підпискою будуть автоматично отримувати пропозиції зі зниженою ціною на рейси як регулярні, так і лоукост перевізників.
Дізнатися подробиці про вартість, тарифи та умови підписки можна на офіційній сторінці спецпропозиції.
Що відомо про сервіс e-bilet.com.ua?
Компанія працює з 2001 року, і пропонує послуги з пошуку дешевих авіа та ж/д квитків в усіх напрямках. На сайті представлені понад 500 регулярних і понад 200 лоукост перевізників, включаючи Sky Up, Ryanair, Wizzair, МАУ, "Роза Вітрів", Belavia, Turkish Airlies, Lufthansa, LOT та ін.
Відзначимо, раніше авіакомпанія Virgin Atlantic вирішила записати АСМР-відео для тих, хто сумує за подорожами. В ньому робиться наголос на звук.