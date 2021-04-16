Воспользоваться ею сможет каждый. Администрация уверяет, что экономия составит до 400 гривен с каждого билета.

Читайте также Авиакомпания SkyUp закрыла продажу билетов на 15 маршрутов в Европу из Украины

В чем выгода?

Эта подписка идеально подходит для тех, кто часто пользуется услугами авиаперевозчиков. Ведь они будут иметь скидки от 5 до 35% на авиабилеты в любых направлениях.

Стоимость подписки – 990 гривен, а срок действия – 12 месяцев с момента покупки. Количество приобретенных по скидке билетов не ограничено.

Как воспользоваться?

Нужно оформить ее покупку через личный кабинет. Если вы не зарегистрированы, то просто добавьте подписку к новому заказу. Пользователи с активированной подпиской будут автоматически получать предложения по сниженной цене на рейсы как регулярные, так и лоукост перевозчиков.

Узнать подробности о стоимости, тарифы и условия подписки можно на официальной странице спецпредложения.

Что известно о сервисе e-bilet.com.ua?

Компания работает с 2001 года, и предлагает услуги по поиску дешевых авиа и ж/д билетов по всем направлениям. На сайте представлены более 500 регулярных и более 200 лоукост перевозчиков, включая Sky Up, Ryanair, Wizzair, МАУ, "Роза Ветров", Belavia, Turkish Airlies, Lufthansa, LOT и др.

Отметим, ранее авиакомпания Virgin Atlantic решила записать АСМР-видео для тех, кто скучает по путешествиям. В нем делается упор на звук.