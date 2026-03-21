Чи справді існують Семигори, де чубилися Кайдаші, та як до них потрапити

"Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори". Це перший рядок повісті "Кайдашева сім'я" Івана Нечуя-Левицького.

Автор не вигадував топоніму – він описав реальну місцевість, яку знав особисто. І з посиланням на stb.ua розповімо про це докладніше.

Дивіться також Де на Київщині знайшли скелет мамонта та що ще варто побачити у цьому старому селі

Семигори – реальне село, де Нечуй-Левицький "поселив" Кайдашів: що там сьогодні?

Чи існують Семигори насправді? Так, це не метафора і не вигадка Івана Нечуя-Левицького для "Кайдашевої сім'ї". Семигори – реальне село на Київщині, розташоване за 100 кілометрів від Києва, неподалік Богуслава та на берегах річки Рось, як вказує agroportal.ua.

За місцевими переказами, прототипами сварливої родини стала сім'я Мазурів, яка справді славилася чварами на весь повіт. А Нечуй-Левицький теж із цих країв, народився у сусідньому Стеблеві, тож знав ці місця і цих людей не з чуток.

У повісті, власне, все впізнаване – яр, кручені гори, тераси над річкою, густі ліси по балках тощо. Це буквально опис того, який вигляд має Богуславщина і сьогодні.

Дістатися до Семигір можна з Києва автомобілем через Богуслав, дорога займає десь 1,5 – 2 години. Їздить і громадський транспорт. Тож побачити рідний край письменника просто.

Семигори – село, без якого не існувало б "Кайдашевої сім'ї"

Але зауважте, що популярний серіал "Спіймати Кайдаша" знімали не там. Семигори – літературне першоджерело, а зйомки відбувалися в інших селах на Київщині.

Головна локація – село Дерев'яна в районі Обухова, за 35 кілометрів від Києва. Тут знімали, скажімо, будинок Кайдашів. Церква, де хрестили дитину Тані й зустрілись Карпо з Мотрею – у селі Липовий Скиток неподалік Глевахи. Сцени з озером фільмували поблизу села Яцьки, і ще одна впізнавана локація – Халеп'я на Обухівщині.

Великий плюс у тому, що все це цілком реально поєднати в один день поїздки з Києва: Дерев'яна – Липовий Скиток – Яцьки – і наприкінці до Семигір через Богуслав, щоб побачити той самий яр, де все починалось – у повісті та в уяві письменника.

Які ще цікаві телевізійні локації в Україні можна відвідати?