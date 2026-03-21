Автор не придумывал топонима – он описал реальную местность, которую знал лично. И со ссылкой на stb.ua расскажем об этом подробнее.

Семигоры – реальное село, где Нечуй-Левицкий "поселил" Кайдашей: что там сегодня?

Существуют ли Семигоры на самом деле? Да, это не метафора и не выдумка Ивана Нечуй-Левицкого для "Кайдашевой семьи". Семигоры – реальное село на Киевщине, расположенное в 100 километрах от Киева, неподалеку Богуслава и на берегах реки Рось, как указывает agroportal.ua.

По местным преданиям, прототипами сварливой семьи стала семья Мазуров, которая действительно славилась распрями на весь уезд. А Нечуй-Левицкий тоже из этих краев, родился в соседнем Стеблеве, поэтому знал эти места и этих людей не понаслышке.

В повести, собственно, все узнаваемо – яр, крутые горы, террасы над рекой, густые леса по балкам и так далее. Это буквально описание того, как выглядит Богуславщина и сегодня.

Добраться до Семигор можно из Киева автомобилем через Богуслав, дорога занимает где-то 1,5 – 2 часа. Ездит и общественный транспорт. Так что увидеть родной край писателя просто.

Семигоры – село, без которого не существовало бы "Кайдашевой семьи"

Но заметьте, что популярный сериал "Поймать Кайдаша" снимали не там. Семигоры – литературный первоисточник, а съемки проходили в других селах Киевской области.

Главная локация – село Деревянная в районе Обухова, в 35 километрах от Киева. Здесь снимали, скажем, дом Кайдашей. Церковь, где крестили ребенка Тани и встретились Карпо с Мотрей – в селе Липовый Скиток неподалеку Глевахи. Сцены с озером снимали вблизи села Яцки, и еще одна узнаваемая локация – Халепья на Обуховщине.

Большой плюс в том, что все это вполне реально совместить в один день поездки из Киева: Деревянная – Липовый Скиток – Яцки – и в конце в Семигоры через Богуслав, чтобы увидеть тот самый яр, где все начиналось – в повести и в воображении писателя.

