Мовиться про Гатне, де за фасадом приміського населеного пункту ховаються майже дев'ять століть історії. З посиланням на Telegraf розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Мало хто знає, що на Київському морі є маяк: він – візитівка Вишгорода

Від скелета мамонта до лінії оборони Києва 1941 року: що варто знати про село Гатне?

Гатне, кажуть, уперше згадують у письмових джерелах під 1169 роком, тобто селу вже понад 850 років. Назва, як вважають місцеві, походить від старослов'янських "гатити" чи "гаті" – це про переправи через болото чи річку з колод і хмизу. Справді, давній шлях через місцеві заболочені землі потребував таких переправ.

У XVI столітті Гатне належало Пустинно-Микільському монастирю. Тут стояв монастирський скит, але його знищили під час радянської окупації.

У 1941 році через село пролягала перша лінія оборони Києва, яка, зауважимо, тривала 71 день й була однією з найдовших оборон міст у роки Другої світової війни. Саме у Гатному радянські війська будували укріплення, що мали стримати наступ вермахту на столицю.

А проте найвідомішим село є завдяки археологічній знахідці. Це скелет мамонта, виявлений саме тут і датований приблизно 30 – 12 тисячами років тому. Зараз його виставляють у Палеонтологічному музеї у Києві. Це один із найкраще збережених скелетів мамонта в Україні.

Власне, Київщина є одним із найбагатших на рештки мамонтів регіонів України. Згадаймо бодай всесвітньо відому Кирилівську стоянку на Подолі, відкриту ще у 1893 році Вікентієм Хвойкою.

Друга світова війна у Гатному, храм Покрови, ландшафтний заказник на околиці та місце, де знайшли рештки мамонта / Дивіться фото Bundesarchiv, Kiyanka і Сергій Половко

Варто знати й про те, що у центральній частині Гатного стоїть церква Покрови Пресвятої Богородиці – пам'ятка з виразною архітектурною долею. Перша дерев'яна церква на цьому місці була збудована у 1780 році. На початку XX століття поруч зводили нову цегляну споруду. Та радянці у 1930-х роках все знищили, як зазначає IGotoWorld.

Сучасний храм освятили у 2013 – це дерев'яна споруда, виконана у традиціях українського православного зодчества. Тут хрестоподібний план та барабан із вікнами, увінчаний куполом.

Цікавою є й північна околиця Гатного, що зветься Добрий Дуб. Це урочище, де, за переказами, ще у дохристиянські часи проводили язичницькі обряди, стояло священне джерело і росли вікові дуби. А ще ландшафтний заказник "Озерне", де цікаво та спокійно можна відпочити на природні.

Які ще туристичні магніти Київської області варто відвідати?