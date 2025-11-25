Якщо вас зацікавила ця моторошна локація, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.
Які таємниці приховує село Тор в Іспанії?
Крихітне село Тор у серці Піренеїв стало справжньою столицею злочинного туризму Іспанії. Його історія почалася з давніх суперечок за право на землю, які в 1980-х переросли у серію жорстоких убивств.
Село Тор, Іспанія / фото Media Fokus
Останнє нерозкрито вбивство сталося у 1995 році, коли тіло 70-річного Хосепа Монтане знайшли з електричним кабелем на шиї. Ці події привернули увагу медіа та стали основою популярного подкасту і документального серіалу про справжні злочини.
Місцеві жителі стверджують, що село прокляте, а над горою, біля підніжжя якої розташоване поселення, нібито мешкає примарний охоронець, що карає тих, хто прагне заволодіти її багатствами. Туристи, що приїжджають сюди, часто залишаються у будинку Хосепа Монтане, щоб "відчути" атмосферу місця, прогулюючись серед моторошних артефактів і легенд.
Водночас Тор приваблює любителів природи: його дикі ліси та непрохідні ліси є домом для бурих ведмедів, беркутів та інших рідкісних видів, перетворюючи село на місце, де темна історія переплітається з неймовірною природною красою.
Як пише Contando Estrelas, Тор розташований на висоті 1649 метрів у Піренеях, оточений глибокими ярами та вузькими гірськими дорогами, що взимку часто засипані снігом.
Через віддаленість і важкодоступність село завжди залишалося малолюдним: якщо в середині 19 століття тут жило 78 осіб, то за даними перепису 2019 року залишилося лише 17.
- Адреса розташування: Тор, Каталонія, Іспанія, Піренеї.
