Село з однією вулицею, морем та моторошною печерою: локація Шотландії, яку неможливо забути

Сховане між стрімкими скелями та холодними водами моря, Пеннан у Шотландії виглядає як місце поза часом. Це крихітне рибальське село дивує не лише своїми краєвидами, а й незвичною забудовою: тут є лише одна вулиця з будинками вздовж узбережжя.

Якщо ви шукаєте атмосферне прибережне місце без натовпів туристів, Пеннан може здивувати. Це крихітне рибальське село на узбережжі Абердиншир розташоване просто під стрімкими скелями на березі Північного моря – і має лише одну вулицю з будинками, розповідає Daily Mail.

Чим унікальне село Пеннан у Шотландії?

Пеннан приваблює своєю дикою, майже "листівковою" красою: білі котеджі стоять уздовж води, створюючи атмосферу відокремленого й спокійного життя далеко від туристичної метушні. Село також відоме любителям кіно: саме тут знімали культовий фільм Local Hero. Знакова червона телефонна будка досі стоїть у гавані, і туристи можуть навіть зателефонувати з неї.

Окрім цього, місце ідеально підходить для неспішних прогулянок: тут є гальковий пляж, невелика гавань і мальовничі краєвиди, які особливо вражають під час штормів. Любителі природи також оцінять можливість побачити дельфінів і сірих тюленів біля узбережжя. Неподалік розташовані ще дві популярні локації: Cullykhan Bay та місцевий пляж Пеннан, які особливо приваблюють у літній сезон.

Поруч із Пеннан, на узбережжі Абердиншир, ховається одна з найвражаючих природних локацій – це морська печера, відома як Hell's Lum, розповідає Scotland Off The Beaten Track. Це не просто печера, а справжній природний "димохід": з моря вона виглядає як темний, зяючий отвір у скелях, що одразу створює трохи моторошну атмосферу.

Hell's Lum / фото Scotland Off The Beaten Track

Насправді ж Hell's Lum – це частина старого тунелю, який прорізали хвилі й шторми протягом тисячоліть. Він починається з іншого боку мису, відомого як Левова Голова, і виходить саме тут – у вигляді цієї глибокої вертикальної порожнини.

