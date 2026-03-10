Тут живе понад 12 тисяч мешканців: де розташоване найбільше село Європи

Найбільше село Європи – це Конгаз: сюди варто приїхати за автентичною Молдовою, місцевими стравами та атмосферою справжнього села. Там проживає понад 12 тисяч людей.

Середнє село в Європі налічує від 500 до 1 500 місцевих, а тепер уявіть, що населення села більше ніж у 10 разів! Саме про таке унікальне місце ми розповімо, з посиланням на Вікіпедію.

Дивіться також Іспанське село – скарб для туристів: до 2023 року тут не було мобільного зв'язку

Яке село є найбільшим за населенням в Європі?

Конгаз – комуна і село в Гагаузькій автономії Молдови, яке вважають найбільшим селом Європи за населенням. Тут мешкає понад 12 тисяч людей. Більшість із них гагаузи, але серед жителів є також молдавани, росіяни, українці та болгари. На перший погляд Конгаз виглядає звичайним сільським поселенням: вузькі вулиці, традиційні дерев'яні будинки з різьбленими прикрасами, колодязі та православна церква серед дерев.

Як виглядає село: дивитись відео

Проте село вражає своєю атмосферою. Місцеві зустрічають туристів у традиційних костюмах, запрошують спробувати домашні страви і потанцювати під фольклорну музику, розповідається у Around the World in 80 Clicks.

Конгаз – це поєднання активного сільського життя і спокійного відпочинку: навколо села поля та ферми, де вирощують овочі, годують гусей та ведуть господарство по-старому. Прогулянки вечірніми вулицями, спілкування з місцевими та традиційна кухня роблять Конгаз ідеальним місцем для тих, хто шукає відчуття справжньої сільської Молдови.

Дивіться також Село з таємним островом, що був прихований на картах: не пропустіть цей куточок Іспанії

Які ще незвичайні села варті уваги туристів?