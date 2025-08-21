Що відомо про історію Кловеллі?

Станом на 2011 рік у Кловеллі жило лише 443 місцевих мешканців. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mirror.

Колись Кловеллі належав королеві Англії, а з 1738 року селом керує родина Гемлін. До середини 19 століття у Великій Британії майже ніхто не знав про Кловеллі. Оскільки населений пункт перебував у приватній власності, то за ним ретельно доглядали. Село збереглося у тому ж вигляді, яке мало століття тому. Тут є кам'яні котеджі, бруковані вулички, музеї та красиві сади.

Щоб потрапити у Кловеллі, туристам потрібно придбати вхідний квиток за 9,5 фунта стерлінга за дорослого та 5,5 – за дитину. Саме це допомагає підтримувати архітектуру та атмосферу села. У Кловеллі часто проводять фестивалі, які пов'язані з морською тематикою. Наприклад, фестивалі оселедця, лобстера чи краба. У ці дні вулиці села наповнюються щирим сміхом, музикою та запашними ароматами з ярмарку.



Чарівна архітектура Кловеллі / Фото Pete / Hel

Чому у Кловеллі нема автомобілів?

У Кловеллі дороги дуже круті та вузькі, то ж тут заборонені автомобілі. Раніше як транспорт місцеві мешканці використовували віслюків, а зараз – дерев'яні санчата, які тягнуть вручну. Саме на санчатах люди доставляють товари у магазини та продукти додому. Сміття з Кловеллі також вивозять на санах. Цей транспортний засіб розробляють самі місцеві мешканці.



Одна з вуличок Кловеллі / Фото Chris Mathieson

Багато років осли були робочими конями у Кловеллі. Вони перевозили рибу з гавані, будівельні матеріали, багаж туристів тощо. Зараз більшість ослів – на заслуженій пенсії, але їх ще можна побачити у стайнях на вершині села.

Кловеллі процвітає завдяки традиціям і спільноті, доводячи, що життя без руху транспорту не просто можливе – воно може бути прекрасним. Хоча автомобілі домінують майже в кожному аспекті сучасного життя, шарм Кловеллі полягає в повній відмові від них,

– сказали автомобільні експерти Show Plates World.

Кловеллі, з його морськими видами і унікальною архітектурою, вважають одним з найкрасивіших сіл Великої Британії. Атмосфера тут точно унікальна, адже життя в цьому селі рухається у своєму темпі.