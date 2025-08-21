Что известно об истории Кловелли?

По состоянию на 2011 год в Кловелли жило всего 443 местных жителей. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Mirror.

Когда-то Кловелли принадлежал королеве Англии, а с 1738 года селом руководит семья Гэмлин. К середине 19 века в Великобритании почти никто не знал о Кловелли. Поскольку населенный пункт находился в частной собственности, то за ним тщательно ухаживали. Село сохранилось в том же виде, которое имело столетие назад. Здесь есть каменные коттеджи, мощеные улочки, музеи и красивые сады.

Чтобы попасть в Кловелли, туристам нужно приобрести входной билет за 9,5 фунта стерлинга за взрослого и 5,5 – за ребенка. Именно это помогает поддерживать архитектуру и атмосферу села. В Кловелли часто проводят фестивали, которые связаны с морской тематикой. Например, фестивали сельди, лобстера или краба. В эти дни улицы села наполняются искренним смехом, музыкой и душистыми ароматами с ярмарки.



Волшебная архитектура Кловелли / Фото Pete / Hel

Почему в Кловелле нет автомобилей?

В Кловелле дороги очень крутые и узкие, поэтому здесь запрещены автомобили. Ранее в качестве транспорта местные жители использовали ослов, а сейчас – деревянные санки, которые тянут вручную. Именно на санках люди доставляют товары в магазины и продукты домой. Мусор из Кловелли также вывозят на санях. Это транспортное средство разрабатывают сами местные жители.



Одна из улочек Кловелли / Фото Chris Mathieson

Много лет ослы были рабочими лошадьми в Кловелли. Они перевозили рыбу из гавани, строительные материалы, багаж туристов и тому подобное. Сейчас большинство ослов – на заслуженной пенсии, но их еще можно увидеть в конюшнях на вершине села.

Кловелли процветает благодаря традициям и сообществу, доказывая, что жизнь без движения транспорта не просто возможна – она может быть прекрасной. Хотя автомобили доминируют почти в каждом аспекте современной жизни, шарм Кловелли заключается в полном отказе от них,

– сказали автомобильные эксперты Show Plates World.

Кловелли, с его морскими видами и уникальной архитектурой, считают одним из самых красивых деревень Великобритании. Атмосфера здесь точно уникальная, ведь жизнь в этой деревне движется в своем темпе.