Красивіше за Бенідорм у 10 разів: маловідоме іспанське село, яке варте уваги туристів
- Альпуенте, село в провінції Валенсія, відоме своєю середньовічною архітектурою та збереженими історичними пам'ятками, такими як руїни фортеці 10 століття та готична церква 14 століття.
- Село приваблює туристів своїми мальовничими гірськими пейзажами, доступним житлом від 20 тисяч євро та можливістю насолодитися традиційною іспанською кухнею без туристичних націнок.
Хочете відчути справжню, автентичну атмосферу Іспанії без натовпів туристів? Ми знаємо ідеальний напрямок, розташований неподалік від всім відомого курорту Бенідорм.
Усього за дві з половиною години їзди від популярного курорту Бенідорм ховається маловідоме іспанське село Альпуенте, яке все частіше називають справжньою альтернативою переповненим туристичним містам, пише Express.
Дивіться також У квітні – 20 градусів тепла: цей грецький острів туристи порівнюють з італійським Амальфі
Чому іспанське село Альпуенте варте уваги туристів?
Альпуенте розташоване в провінції Валенсія, біля підніжжя гір Серранія-дель-Турія. Тут проживає близько 700 мешканців, а замість натовпів туристів тиша, гірські пейзажі та автентична атмосфера старої Іспанії.
Його головна гордість – це добре збережений середньовічний старий центр. Тут і досі можна побачити фрагменти оборонних мурів, веж і замок, що височіє над містом та бере свій початок ще з андалузького періоду, розповідає Valencia Secreta.
Село також приваблює мандрівників середньовічною історією: тут збереглися руїни фортеці 10 століття часів арабського правління, готична церква 14 століття та палеонтологічний музей зі слідами динозаврів. Район також популярний серед любителів піших прогулянок і гірського велосипеда.
Серед обов'язкових місць для відвідування – середньовічний акведук Лос-Аркос, а також етнологічний і палеонтологічний музеї, які знайомлять з унікальними знахідками слідів динозаврів і викопних решток у цій частині провінції, зокрема в околицях Корколли.
Попри відсутність великих готелів, туристи можуть зупинитися в сільських будинках поблизу або приїхати сюди на день із узбережжя. У місцевих ресторанах подають традиційну іспанську кухню без туристичних націнок.
Дивіться також Парки поміж кам'яних джунглів: що подивитися у найекологічнішому мегаполісі світу
Додатковий бонус – це доступність житла. У селі навіть продаються будинки від 20 тисяч євро, що робить Альпуенте одним із найдешевших місць в Іспанії для переїзду.
Що ще відвідати в Іспанії?
Варто дізнатись про маловідомі острови Іспанії, які не поступаються Мальдівам. Мова йде про острови Сіес: архіпелаг складається з трьох основних островів: Монтеагудо, До Фару та Сан-Мартіньо. Два з них з'єднані унікальною піщаною смугою довжиною понад кілометр. З одного боку тут спокійна лагуна, з іншого відкритий Атлантичний океан.
Або ж, дізнайтесь про найкрасивіші місця Іспанії для відпочинку. Наприклад, El Canon Rojo – це природний каньйон з червоними скелястими стінами, який розташований біля міста Теруель. Це місце нагадує американський Гранд Каньйон, та при цьому тут зовсім нема туристів.
Часті питання
Чому село Альпуенте вважається альтернативою переповненим туристичним містам?
Село Альпуенте пропонує тишу, гірські пейзажі та автентичну атмосферу старої Іспанії, що робить його привабливим для тих, хто шукає спокійний відпочинок без натовпів туристів.
Які історичні пам'ятки можна відвідати в Альпуенте?
В Альпуенте можна відвідати добре збережений середньовічний старий центр з фрагментами оборонних мурів, веж, замку, руїни фортеці 10 століття та готичну церкву 14 століття.
Які можливості проживання та харчування пропонує Альпуенте?
Туристи можуть зупинитися в сільських будинках поблизу або приїхати на день із узбережжя, а в місцевих ресторанах подають традиційну іспанську кухню без туристичних націнок.