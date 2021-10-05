Scandinavian Airlines запускає прямі рейси з Києва до Стокгольму
Джерело:avianews.com
Авіакомпанія Scandinavian Airlines (SAS) з'єднає Швецію й Україну прямим рейсом. Літатиме з Києва до Стокгольма.
Польоти заплановані один раз на тиждень. Перший планують здійснити вже 4 листопада.
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Scandinavian Airlines запускає прямі рейси з Києва до Стокгольму
Полетіти з київського аеропорту "Бориспіль" до головного аеропорту Швеції – Арланда, можна буде щочетверга.
Рейси виконуватимуться на середньомагістральних літаках нового покоління Airbus A320neo, місткість яких 180 пасажирів. Політ складе 2,5 години.
Розклад рейсів
- Стокгольм – Київ – 9:45 (виліт) – 13:10 (приліт);
- Київ – Стокгольм – 14:00 (виліт) – 15:35 (приліт).
Вартість квитків
SAS вже відкрила продажу авіаквитків за напрямком Київ – Стокгольм.
Переліт в обидва боки обійдеться від 201 євро. У вартість входить перевезення лише ручної поклажі вагою до 8 кілограмів із габаритами 55х40х23 сантиметрів.Зауважимо, цей рейс стане другим маршрутом Scandinavian Airlines в Україні. Зараз авіаперевізник літає до Києва зі столиці Норвегії Осло.
Умови в'їзду до Швеції
Як інформує консульська служба МЗС України, з 26.07.2021 року відновлено режим в'їзду до Королівства Швеція для громадян України для здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою. Для цього необхідно мати:
- вакцинованим особам – COVID-сертифікат про повну вакцинацію в додатку "Дія";
- невакцинованим – перед в'їздом пройти ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 72 години.
Перелік вакцин, схвалених Швецією:
- Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen;
- AstraZeneca / SKBio;
- COVISHIELD;
- BIBP / Sinopharm;
- CoronaVac (Sinovac).
Зауважимо, днями угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрила.