Полеты запланированы один раз в неделю. Первый планируют осуществить уже 4 ноября.

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Scandinavian Airlines запускает прямые рейсы из Киева в Стокгольм

Улететь из киевского аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Швеции – Арланда, можно будет каждый четверг.

Рейсы будут выполняться на среднемагистральных самолетах нового поколения Airbus A320neo, емкость которых 180 пассажиров. Полет составит 2,5 часа.

Расписание рейсов

Стокгольм – Киев – 9:45 (вылет) – 13:10 (прилет);

– 9:45 (вылет) – 13:10 (прилет); Киев – Стокгольм – 14:00 (вылет) – 15:35 (прилет).

Стоимость билетов

SAS уже открыла продажи авиабилетов по направлению Киев – Стокгольм.

Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость входит перевозка только ручной клади весом до 8 килограммов с габаритами 55х40х23 сантиметров.

Заметим, этот рейс станет вторым маршрутом Scandinavian Airlines в Украине. Сейчас авиаперевозчик летает в Киев из столицы Норвегии Осло.

Условия въезда в Швецию

Как информирует консульская служба МИД Украины, с 26.07.2021 года восстановлено режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных поездок, в том числе с туристической целью. Для этого необходимо иметь:

вакцинированным лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія";

лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія"; невакцинированным – перед въездом пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 72 часа.

Перечень вакцин, одобренных Швецией:

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca / SKBio;

COVISHIELD;

BIBP / Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

По данным Worldometer, по состоянию на 5 октября 2021 года в Швеции обнаружено 1 153 655 случаев заражения коронавирусом, из них 14 827 летальных.

Заметим, на днях венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, который ранее закрыла.