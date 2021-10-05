Полеты запланированы один раз в неделю. Первый планируют осуществить уже 4 ноября.

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Scandinavian Airlines запускает прямые рейсы из Киева в Стокгольм

Улететь из киевского аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Швеции – Арланда, можно будет каждый четверг.

Рейсы будут выполняться на среднемагистральных самолетах нового поколения Airbus A320neo, емкость которых 180 пассажиров. Полет составит 2,5 часа.

Расписание рейсов

  • Стокгольм – Киев – 9:45 (вылет) – 13:10 (прилет);
  • Киев – Стокгольм – 14:00 (вылет) – 15:35 (прилет).

Стоимость билетов

SAS уже открыла продажи авиабилетов по направлению Киев – Стокгольм.

Перелет в обе стороны обойдется от 201 евро. В стоимость входит перевозка только ручной клади весом до 8 килограммов с габаритами 55х40х23 сантиметров.

Условия въезда в Швецию

Как информирует консульская служба МИД Украины, с 26.07.2021 года восстановлено режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных поездок, в том числе с туристической целью. Для этого необходимо иметь:

  • вакцинированным лицам – COVID-сертификат о полной вакцинации в приложении "Дія";
  • невакцинированным – перед въездом пройти ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не более чем за 72 часа.

Перечень вакцин, одобренных Швецией:

  • Comirnaty (BioNtech Tozinameran);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen;
  • AstraZeneca / SKBio;
  • COVISHIELD;
  • BIBP / Sinopharm;
  • CoronaVac (Sinovac).

Заметим, на днях венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила, что перезапустит рейс из Киева в Стокгольм, который ранее закрыла.