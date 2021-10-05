Польоти заплановані один раз на тиждень. Перший планують здійснити вже 4 листопада.

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Scandinavian Airlines запускає прямі рейси з Києва до Стокгольму

Полетіти з київського аеропорту "Бориспіль" до головного аеропорту Швеції – Арланда, можна буде щочетверга.

Рейси виконуватимуться на середньомагістральних літаках нового покоління Airbus A320neo, місткість яких 180 пасажирів. Політ складе 2,5 години.

Розклад рейсів

Стокгольм – Київ – 9:45 (виліт) – 13:10 (приліт);

– 9:45 (виліт) – 13:10 (приліт); Київ – Стокгольм – 14:00 (виліт) – 15:35 (приліт).

Вартість квитків

SAS вже відкрила продажу авіаквитків за напрямком Київ – Стокгольм.

Переліт в обидва боки обійдеться від 201 євро. У вартість входить перевезення лише ручної поклажі вагою до 8 кілограмів із габаритами 55х40х23 сантиметрів.

Зауважимо, цей рейс стане другим маршрутом Scandinavian Airlines в Україні. Зараз авіаперевізник літає до Києва зі столиці Норвегії Осло.

Умови в'їзду до Швеції

Як інформує консульська служба МЗС України, з 26.07.2021 року відновлено режим в'їзду до Королівства Швеція для громадян України для здійснення необов'язкових поїздок, зокрема з туристичною метою. Для цього необхідно мати:

вакцинованим особам – COVID-сертифікат про повну вакцинацію в додатку "Дія";

особам – COVID-сертифікат про повну вакцинацію в додатку "Дія"; невакцинованим – перед в'їздом пройти ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 72 години.

Перелік вакцин, схвалених Швецією:

Comirnaty (BioNtech Tozinameran);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen;

AstraZeneca / SKBio;

COVISHIELD;

BIBP / Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

За даними Worldometer, станом на 5 жовтня 2021 року в Швеції виявлено 1 153 655 випадків зараження на коронавірус, з них 14 827 летальних.

Зауважимо, днями угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air заявила, що перезапустить рейс з Києва до Стокгольма, який раніше закрила.