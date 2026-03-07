Про це місце знають лише одесити: чому на цей пляж варто приїхати кожному туристу

На платформі тредс українці активно діляться своїми улюбленими місцями для відпочинку, і серед сотень рекомендацій вирізнилася справжня перлина Одеської області – Санжійка. Цей тихий пляж із чистим морем, мальовничими урвищами та спокійною атмосферою став хітом для тих, хто хоче втекти від міської метушні та знайти свій куточок природи.

На просторах тредс ми натрапили на цікавий пост licorn_space, де українці ділилися улюбленими місцями для відпочинку в Україні. Однією з рекомендацій стала Санжійка в Одеській області – тихий курорт біля Чорного моря, який відомий мальовничими краєвидами, чистою водою та спокійною атмосферою. Саме про цей пляж ми і розповімо детальніше.

Дивіться також Фанати серіалу мусять це побачити: у Києві є музей з атмосферою "Бріджертонів"

Чому одесити обирають Санжійку?

Багато одеситів обирають Санжійку – це тихий курорт за 30 кілометрів від Одеси з населенням близько 800 осіб. Санжійка приваблює спокійною атмосферою, чистим морем та мальовничими ландшафтами. Тут можна знайти пляжі під урвищами, дикий берег для тихого відпочинку, а також фотогенічні місця, які користуються популярністю в інстаграмі.

Як виглядає курорт: дивіться відео

Як пише Odesa, вперше про Санжійку згадується у 1792 році: на березі збудували сторожову вежу та перший маяк для безпечного плавання кораблів. Сьогодні головною пам'яткою є Санжійський маяк, зведений у 1956 році та частково зміщений від берега у 2010 році через сильні морські течії.

Санжійка розташована у степовій зоні, тому повітря тут насичене йодом і бромом, корисним для людей з хронічними захворюваннями дихальних шляхів. Літо тепле, без сильних спеки та тривалих дощів, а температура морської води у середньому близько + 20 градусів. Берегова лінія тут вузька, частина пляжу розташована під глиняним урвищем висотою до 16 метрів.



Санжійський маяк / фото INSIDE-UA

Центральна частина пляжу найбезпечніша, там зручний доступ до моря та менше ризиків від обвалів ґрунту чи хвиль. Дикий пляж не обладнаний шезлонгами, парасольками чи кабінками для перевдягання, але саме це робить його тихим і простором для усамітнення.

Дивіться також Раніше сюди з'їжджалися з усіх міст: ідеальне місце для відпочинку за 30 хвилин від Львова

Тут також популярний кемпінг, де можна розташувати намети біля моря, користуючись базовими зручностями на облаштованих територіях. Санжійка – одне з найфотогенічніших місць Одеської області. Скелі, урвища, спуск до моря та краєвиди роблять пляж популярним серед фотографів, закоханих пар та туристів, які приїжджають за красивими знімками на світанку чи заході сонця.

Що ще варто відвідати в Одесі?