Об этом месте знают только одесситы: почему на этот пляж стоит приехать каждому туристу
- Санжейка, тихий курорт возле Одессы, известный живописными пейзажами, чистой водой и атмосферой спокойствия.
- Курорт привлекает туристов фотогеничными местами, спокойным отдыхом и возможностью кемпинга у моря.
На платформе тредс украинцы активно делятся своими любимыми местами для отдыха, и среди сотен рекомендаций выделилась настоящая жемчужина Одесской области Санжейка. Этот тихий пляж с чистым морем, живописными обрывами и спокойной атмосферой стал хитом для тех, кто хочет убежать от городской суеты и найти свой уголок природы.
На просторах тредс мы наткнулись на интересный пост licorn_space, где украинцы делились любимыми местами для отдыха в Украине. Одной из рекомендаций стала Санжейка в Одесской области – тихий курорт у Черного моря, который известен живописными пейзажами, чистой водой и спокойной атмосферой. Именно об этом пляже мы и расскажем подробнее.
Почему одесситы выбирают Санжейку?
Многие одесситы выбирают Санжейку – это тихий курорт в 30 километрах от Одессы с населением около 800 человек. Санжейка привлекает спокойной атмосферой, чистым морем и живописными ландшафтами. Здесь можно найти пляжи под обрывами, дикий берег для тихого отдыха, а также фотогеничные места, которые пользуются популярностью в инстаграме.
Как выглядит курорт: смотрите видео
Как пишет Odesa, впервые о Санжейке упоминается в 1792 году: на берегу построили сторожевую башню и первый маяк для безопасного плавания кораблей. Сегодня главной достопримечательностью является Санжийский маяк, возведенный в 1956 году и частично смещенный от берега в 2010 году из-за сильных морских течений.
Санжейка расположена в степной зоне, поэтому воздух здесь насыщен йодом и бромом, полезным для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Лето теплое, без сильных жары и длительных дождей, а температура морской воды в среднем около + 20 градусов. Береговая линия здесь узкая, часть пляжа расположена под глиняным обрывом высотой до 16 метров.
Санжийский маяк / фото INSIDE-UA
Центральная часть пляжа самая безопасная, там удобный доступ к морю и меньше рисков от обвалов грунта или волн. Дикий пляж не оборудован шезлонгами, зонтиками или кабинками для переодевания, но именно это делает его тихим и пространством для уединения.
Здесь также популярный кемпинг, где можно расположить палатки у моря, пользуясь базовыми удобствами на обустроенных территориях. Санжейка – одно из самых фотогеничных мест Одесской области. Скалы, обрывы, спуск к морю и пейзажи делают пляж популярным среди фотографов, влюбленных пар и туристов, которые приезжают за красивыми снимками на рассвете или закате.
Что еще стоит посетить в Одессе?
Мы уже рассказывали о интересных локациях в Одессе. Например, дворик художников на Некрасова. Это настоящая сцена современного искусства под открытым небом – скульптуры, полотна, инсталляции создают атмосферу творчества и покоя. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и пообщаться с художниками.
Или же, какие пляжи Одессы безопасно посещать. Всего в Одессе и области функционируют 32 безопасные зоны для купания, из них 30 в Одессе, по одному в Черноморске и Приморском Измаильского района.
