Об этом месте знают только одесситы: почему на этот пляж стоит приехать каждому туристу

На платформе тредс украинцы активно делятся своими любимыми местами для отдыха, и среди сотен рекомендаций выделилась настоящая жемчужина Одесской области Санжейка. Этот тихий пляж с чистым морем, живописными обрывами и спокойной атмосферой стал хитом для тех, кто хочет убежать от городской суеты и найти свой уголок природы.

Почему одесситы выбирают Санжейку?

Многие одесситы выбирают Санжейку – это тихий курорт в 30 километрах от Одессы с населением около 800 человек. Санжейка привлекает спокойной атмосферой, чистым морем и живописными ландшафтами. Здесь можно найти пляжи под обрывами, дикий берег для тихого отдыха, а также фотогеничные места, которые пользуются популярностью в инстаграме.

Как выглядит курорт: смотрите видео

Как пишет Odesa, впервые о Санжейке упоминается в 1792 году: на берегу построили сторожевую башню и первый маяк для безопасного плавания кораблей. Сегодня главной достопримечательностью является Санжийский маяк, возведенный в 1956 году и частично смещенный от берега в 2010 году из-за сильных морских течений.

Санжейка расположена в степной зоне, поэтому воздух здесь насыщен йодом и бромом, полезным для людей с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Лето теплое, без сильных жары и длительных дождей, а температура морской воды в среднем около + 20 градусов. Береговая линия здесь узкая, часть пляжа расположена под глиняным обрывом высотой до 16 метров.



Санжийский маяк / фото INSIDE-UA

Центральная часть пляжа самая безопасная, там удобный доступ к морю и меньше рисков от обвалов грунта или волн. Дикий пляж не оборудован шезлонгами, зонтиками или кабинками для переодевания, но именно это делает его тихим и пространством для уединения.

Здесь также популярный кемпинг, где можно расположить палатки у моря, пользуясь базовыми удобствами на обустроенных территориях. Санжейка – одно из самых фотогеничных мест Одесской области. Скалы, обрывы, спуск к морю и пейзажи делают пляж популярным среди фотографов, влюбленных пар и туристов, которые приезжают за красивыми снимками на рассвете или закате.

