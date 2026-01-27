Чому всі обирають лижі, коли є це: українка розповіла про розвагу на мільйон у Буковелі

Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на публікацію сторінки Lukina.

Що обрати на Буковелі замість лиж?

Якщо вам набридли лижі або хочеться нових емоцій, спробуйте катання на санях на великих схилах. За 1700 гривень ви можете кататися цілих 3 години, розганяючись на великій швидкості. Ця розвага відбувається на 7А трасі, але активна вона лише після завершення лижного дня – приблизно після 19:30.

Катання на санях на Буковелі: дивитись відео

Щоб взяти санки в оренду, потрібно внести залог у вигляді документів або грошей. За час свого досвіду блогерка каталася по трасі понад 8 разів, хоча іноді траплялися невеликі черги.

Важливо: будьте уважні на таких атракціонах – вже траплялися випадки травм. Насолоджуйтеся розвагою, але дотримуйтесь безпеки!

Ще одна українська туристка Lenochka_on у своєму відео радить приходити завчасно, щоб зайняти чергу, адже через великий попит можна залишитися без саней.

