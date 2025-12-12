Популярний блогер уперше відпочивав у санаторії: що його шокувало та чи варто туди їхати

Польський тревел-блогер Павел вперше спробував відпочинок у польському санаторії й ділиться своїми враженнями від оздоровчого комплексу. Чи варті подібні локації уваги туристів?

Поляк вперше поїхав відпочивати у санаторій і він був шокований: що саме його здивувало?

Подружжя Павел і Каміла Флорчак відомі своїм тревел-блогом, але цього разу Павел вирішив спробувати щось зовсім нове – тритижневе перебування в санаторії Криниця-Здруй. Він поїхав сам, залишивши дружину, дітей і собаку вдома, і цей досвід виявився для нього справжнім відкриттям.



Як виглядає відпочинок у санаторії / фото Podoroze.Gazeta.PL

Павел зізнається, що перші дні були непростими: день починався о 7-й ранку, а перші процедури в спортзалі змушували його прокидатися ще швидше, ніж хотілося. Але саме це ранкове навантаження принесло відчуття дисципліни й порядку.

Сніданок із вегетаріанськими опціями здивував різноманіттям смаків, а прогулянки містом дозволяли Павлу милуватися тишею та порожнечею курорту, адже такої атмосфери він не очікував.

Де всі пансіонати? Тут порожньо,

– жартував він, розглядаючи вулиці, сповнені спокоєм і гірським повітрям.

Павел про свій відпочинок: дивитись відео

Процедури, хоч і короткі, залишали сильні враження. Електротерапія, яку Павел назвав із гумором "пестощами струмом", допомагала розслабити спину, а водні заняття дарували відчуття легкості й відновлення. Після обіду місто оживало: кіоски засвічувалися вогнями, вулиці наповнювалися запахами смаколиків і тихим гомоном людей – зовсім інший ритм порівняно з ранковою тишею.

Особливим моментом став підйом на канатній дорозі 1937 року на Паркoву гору. З висоти Павел милувався Паркoм Світла, де ілюмінації й музика створювали магічну атмосферу, ніби час зупинився.

Вечір у санаторії закінчився тихо: Павел сподівався потрапити на танці, але їх не було, тож він ліг спати, відчуваючи, що день був насичений не лише процедурами, а й емоціями, новими відкриттями та спокоєм, який так важко знайти у звичайному житті. Якщо вам цікаво подивитись більше відео та публікацій на цю теми, то переходьте на сторінку інстаграму Павела.

