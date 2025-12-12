Популярний блогер уперше відпочивав у санаторії: що його шокувало та чи варто туди їхати
- Павел Флорчак, відомий тревел-блогер, вперше відвідав санаторій Криниця-Здруй, що стало для нього несподіваним відкриттям.
- Він був вражений ранковими процедурами, різноманітністю сніданків, атмосферою міста та спеціальними процедурами, що дарували відчуття легкості та відновлення.
Польський тревел-блогер Павел вперше спробував відпочинок у польському санаторії й ділиться своїми враженнями від оздоровчого комплексу. Чи варті подібні локації уваги туристів?
Зацікавила тема?
Поляк вперше поїхав відпочивати у санаторій і він був шокований: що саме його здивувало?
Подружжя Павел і Каміла Флорчак відомі своїм тревел-блогом, але цього разу Павел вирішив спробувати щось зовсім нове – тритижневе перебування в санаторії Криниця-Здруй. Він поїхав сам, залишивши дружину, дітей і собаку вдома, і цей досвід виявився для нього справжнім відкриттям.
Як виглядає відпочинок у санаторії / фото Podoroze.Gazeta.PL
Павел зізнається, що перші дні були непростими: день починався о 7-й ранку, а перші процедури в спортзалі змушували його прокидатися ще швидше, ніж хотілося. Але саме це ранкове навантаження принесло відчуття дисципліни й порядку.
Сніданок із вегетаріанськими опціями здивував різноманіттям смаків, а прогулянки містом дозволяли Павлу милуватися тишею та порожнечею курорту, адже такої атмосфери він не очікував.
Де всі пансіонати? Тут порожньо,
– жартував він, розглядаючи вулиці, сповнені спокоєм і гірським повітрям.
Павел про свій відпочинок: дивитись відео
Процедури, хоч і короткі, залишали сильні враження. Електротерапія, яку Павел назвав із гумором "пестощами струмом", допомагала розслабити спину, а водні заняття дарували відчуття легкості й відновлення. Після обіду місто оживало: кіоски засвічувалися вогнями, вулиці наповнювалися запахами смаколиків і тихим гомоном людей – зовсім інший ритм порівняно з ранковою тишею.
Особливим моментом став підйом на канатній дорозі 1937 року на Паркoву гору. З висоти Павел милувався Паркoм Світла, де ілюмінації й музика створювали магічну атмосферу, ніби час зупинився.
Вечір у санаторії закінчився тихо: Павел сподівався потрапити на танці, але їх не було, тож він ліг спати, відчуваючи, що день був насичений не лише процедурами, а й емоціями, новими відкриттями та спокоєм, який так важко знайти у звичайному житті. Якщо вам цікаво подивитись більше відео та публікацій на цю теми, то переходьте на сторінку інстаграму Павела.
Де відпочивати мандрівникам у 2026 році?
Часті питання
Чому Павел вирішив поїхати до санаторію Криниця-Здруй?
Павел вирішив спробувати щось зовсім нове – тритижневе перебування в санаторії Криниця-Здруй, залишивши дружину, дітей і собаку вдома. Він хотів випробувати новий досвід і зрозуміти, як живуть пенсіонери в такому місці.
Які враження отримав Павел від перебування в санаторії?
Павел був здивований дисципліною і порядком, який принесли ранкові заняття в спортзалі. Він насолоджувався сніданками з вегетаріанськими опціями і прогулянками містом. Процедури, такі як електротерапія і водні заняття, залишили сильні враження, а підйом на канатній дорозі на Паркoву гору став особливим моментом.
Як Павел проводив вільний час у санаторії?
Павел займався спортом, плавав, ходив на процедури і намагався зрозуміти правила життя пенсіонера. Він також досліджував околиці, милувався тишею і порожнечею курорту, і піднімався на канатній дорозі, щоб побачити Парк Світла. Вечори проводив спокійно, хоча сподівався потрапити на танці.