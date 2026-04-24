Це місце називають "дзеркалом світу": де розташована найбільша соляна рівнина світу

Салар-де-Уюні (або "дзеркало світу") у Болівії – це унікальне природне явище, яке щороку приваблює тисячі мандрівників, фотографів і туристичних операторів з усього світу. Найбільша соляна рівнина планети розташована на висоті понад 3600 метрів над рівнем моря та вражає своїми масштабами, нереальними пейзажами й рідкісними природними ефектами, зокрема "дзеркальною" поверхнею під час сезону дощів. З посиланням на Logistur Travel та GoChile розповідаємо найцікавіші деталі про це місце.

Унікальне походження та географія регіону

Салар-де-Уюні сформувався після висихання стародавніх озер, які існували десятки тисяч років тому. Соляна поверхня простягається більш ніж на 10 тисяч квадратних кілометрів, утворюючи майже ідеально рівну білу рівнину, яку іноді видно навіть із космосу. Регіон також відомий покладами літію, що мають глобальне значення для сучасної технологічної індустрії.

Як виглядає локація: дивитись відео

Туристичні маршрути та головні локації

Подорожі до Салар-де-Уюні зазвичай включають відвідування міста Уюні, "кладовища поїздів", соляного селища Колчані та острова Інкахуасі з гігантськими кактусами. Окрему увагу туристів привертають джип-тури соляною пустелею та підйом на вулкан Тунупа, з якого відкривається панорамний краєвид на весь регіон.

Природні феномени та кліматичні особливості

Салар-де-Уюні відомий своїм екстремальним кліматом: вдень температура може бути відносно комфортною, однак уночі різко падає. Найбільшу популярність регіон отримує під час сезону дощів, коли тонкий шар води перетворює соляну поверхню на гігантське дзеркало, що відбиває небо та створює унікальний візуальний ефект.

Салар-де-Уюні у Болівії / фото Canva

Що варто знати перед поїздкою?

Обирайте тур із гідом

Солончак – це величезний простір без орієнтирів, де легко втратити напрямок. Найкращий варіант – це організований тур із досвідченим гідом і транспортом, який забезпечить безпеку та комфорт у дорозі.

Найзручніший маршрут через Сан-Педро-де-Атакама

Саме звідси стартує більшість турів до Уюні. Зазвичай це 3 – 4-денні маршрути, які також включають інші природні локації Болівії: гейзери, лагуни та пустельні пейзажі.

Подбайте про акліматизацію

Салар-де-Уюні розташований на висоті понад 3600 метрів, тому можливі симптоми гірської хвороби. Краще заздалегідь провести кілька днів на середній висоті, пити багато води та уникати перевтоми.

Подорожуйте у компанії

Поїздка з друзями чи близькими робить досвід безпечнішим і значно яскравішим. До того ж, солончак ідеальне місце для спільних фото та незабутніх моментів.

Не забувайте про екіпірування

Різкі перепади температур – норма для цього регіону. Візьміть теплий одяг шарами, сонцезахисні окуляри, крем від сонця та зручне взуття для трекінгу.

