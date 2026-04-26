Найкрасивіші маршрути для прогулянок у Києві навесні: локації з сакурами і тюльпанами
- У Києві навесні можна побачити цвітіння сакур на площі Франка, в Золотоворітському сквері та біля Оперного театру, а тюльпани на Майдані Незалежності та в парку Шевченка.
- У Львові для спостереження за сакурами можна скористатися інтерактивною картою від Lviv Tourism Office, яка показує актуальні місця цвітіння.
Навесні столиця України наповнюється кольорами, усе навколо цвіте й пахне, тому в цю пору хочеться якомога більше гуляти та досліджувати затишні куточки. Київ у весняну пору – особливий, тому варто обов’язково виділити вихідні на прогулянку.
Особливо магічними навесні стають сакури й тюльпани у місті. В інстаграм-дописі Hey. Kyiv з’явилося кілька локацій, де їх можна побачити.
Завдяки квітучим деревам звичні маршрути перетворюються на справжні фотолокації. У цей час можна поєднати приємне з корисним: відпочивати, робити красиві кадри й просто прогулятися містом навіть наодинці.
Якщо не знаєте куди піти у Києві, беріть до уваги вже готовий маршрут для весняної прогулянки.
Де можна погуляти у Києві навесні?
- Площа Франка (сакури)
Тут цвітуть сакури, тому локація стане ідеальним фоном для красивих фото. Поруч розташований театр, тому можна ще й завітати на виставу.
- вулиця Городецького
Ця вулиця в Києві є однією з найкрасивіших. Тут багато затишних кафе, терас та стильних закладів.
- Майдан Незалежності (тюльпани)
Головну площу столиці прикрашають навесні яскраві клумби тюльпанів. Особливо тут гарно у сонячні дні.
- Сніданок у "Завертайло"
Це популярне київське місце для сніданків з сучасною атмосферою та красивою подачею страв.
- Золотоворітський сквер (сакури)
Цей сквер біля Золотих воріт хоч і невеликий, проте доволі затишний. Навесні тут цвітуть сакури, а сама локація підходить для спокійного відпочинку серед зелені в самому центрі.
- Сквер біля Опери (сакури)
У цьому сквері вдало поєднується класична архітектура й квітучі дерева. Це одна з найатмосферніших локацій для фото.
- Парк Шевченка (тюльпани)
Парк є популярним для прогулянок. Тут навесні розквітають тюльпани, гуляють багато людей, а з різних куточків звучить музика.
Локації для прогулянок Києвом: дивіться відео
Крім цих популярних локацій, у столиці є ще безліч інших місць, де можна побачити цвітіння сакур. Place Kyiv опублікував в інстаграмі список з квітучими деревами, які вже зараз можна побачити.
До інших локацій входить: ботсад ім. Гришка, парк "Кіото", Києво-Печерська лавра, Володимирська гірка, бульвар Верховної Ради, сквер біля кінотеатру "Жовтень", парк "Перемога", сквер біля ВДНГ.
Де шукати сакури у Львові?
У Львові є кілька десятків локацій для спостереження цвітіння сакур. Однією з найбільших зон цвітіння є парк парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, де висаджено близько 120 дерев сакури.
Інтерактивна карта від Lviv Tourism Office допомагає відстежувати актуальні місця цвітіння сакур у місті. Карта регулярно оновлюється щодня, тож дозволяє перевірити, де саме зараз триває цвітіння і чи варто їхати на конкретну локацію в певний день.
Часті питання
