Travel Цікаві місця України
20 квітня, 14:53
Оновлено - 14:54, 20 квітня

Сезон сакур у Львові розпочався: де шукати дерева і як працює карта цвітіння

Мілена Бордакова
Основні тези
  • У Львові є кілька десятків локацій для спостереження цвітіння сакур, зокрема парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ з близько 120 деревами.
  • Інтерактивна карта від Lviv Tourism Office допомагає відстежувати актуальні місця цвітіння сакур у місті.

Сезон цвітіння сакур у Львові охопив десятки міських локацій. Перевірити актуальні точки можна також через інтерактивну карту, яка оновлююється щодня.

Весна у Львові щороку супроводжується періодом цвітіння сакур. У місті є кілька десятків локацій, де можна побачити рожеві квіти, зробити фото та прогулятися серед квітучих алей. З посиланням на Lviv Travel, розповідаємо про такі місця.

Де у Львові найчастіше можна побачити цвітіння сакур? 

Однією з найбільших зон цвітіння є парк парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ, де висаджено близько 120 дерев сакури. Це одна з наймасовіших посадок у місті, яка стала популярним місцем весняних прогулянок. 


Парк імені Папи Римського Івана Павла ІІ / фото Дарини Кухар

Станом на 20 квітня сакури також можна побачити на: 

  • площі Петрушевича (алея з понад десяти дерев);
  • вулиці Чернівецькій (дорога до залізничного вокзалу та територія біля нього);
  • вулиці Городоцькій (поблизу церкви святої Анни);
  • площі Митній, де поряд із сакурами ростуть райські яблуні та мигдаль;
  • площі Музейній біля Домініканського собору (одне дерево сакури);
  • території Львівського торговельно-економічного університету (вулиця Туган-Барановського, 10);
  • вхідній зоні Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай);
  • вулицях Тютюнників, Самійленка, Героїв Майдану та Котлярській;
  • перетині вулиць Студентської та Зеленої;
  • розі вулиць Гнатюка та Наливайка (біля готелю Rius);

Також Lviv Tourism Office створили зручну інтерактивну карту цвітіння у Львові, де позначають усі актуальні локації сакури та інших квітів у місті. Карта регулярно оновлюється щодня, тож дозволяє перевірити, де саме зараз триває цвітіння і чи варто їхати на конкретну локацію в певний день. Якщо ви не впевнені, чи актуальна сакура або інші дерева у вибраний період, можна просто відкрити карту та подивитися свіжу інформацію онлайн.

Де та коли цвітуть інші квіти?

  • Ми вже розповідали про сезон цвітіння нарцисів. Найбільше квітів саме у долині нарцисів, яка розташована у селі Кіреші, за 6 кілометрів від Хуста, на висоті лише 200 метрів над рівнем моря, тому сюди легко дістатися і помилуватися квітами без довгих гірських походів. 

  • Нарциси починають квітнути наприкінці квітня, а пік розквіту припадає на 10 – 15 травня. Саме тоді долина перетворюється на білосніжне море квітів – ідеальний час для фото та прогулянок.

