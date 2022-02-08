Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо
8 лютого 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:avianews
Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Це вже не перше скасування рейсів від авіаперевізника.
При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що доступні напрямки не знайдені.
Цікаво Поїздка взимку: про які правила повинен пам'ятати кожен водій
Які рейси скасовано
Раніше повідомлялося, що Ryanair планує залишити 6 міжнародних маршрутів з Харкова:
- Будапешт,
- Бергамо,
- Вільнюс,
- Краків,
- Познань,
- Варшаву.
З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала:
- Відень,
- Краків,
- Варшаву.
Проте в умовах COVID-19 лоукостер зіткнувся зі зниженим попитом, який призвів до неодноразових змін у розкладі та скасування багатьох рейсів.
Ймовірно, на рішення Ryanair, вплинув ризик нападу Росії. Однак офіційні представники компанії ще не надали коментарів.Нагадаємо, що з 1 – 28 лютого Ryanair зупинив обслуговування напрямків Київ – Бидгощ, Львів – Барі, Львів – Палермо, Львів – Турин, Львів – Братислава, Херсон – Краків, Херсон – Відень.