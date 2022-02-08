Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Це вже не перше скасування рейсів від авіаперевізника.

При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію, система авіакомпанії вказує, що доступні напрямки не знайдені.

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Які рейси скасовано

Раніше повідомлялося, що Ryanair планує залишити 6 міжнародних маршрутів з Харкова:

Будапешт,

Бергамо,

Вільнюс,

Краків,

Познань,

Варшаву.

Раніше популярні лоукостери вже скорочували рейси із Харкова , але не заявляли про можливість припинення співпраці з українськими містами.

З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала:

Відень,

Краків,

Варшаву.

Проте в умовах COVID-19 лоукостер зіткнувся зі зниженим попитом, який призвів до неодноразових змін у розкладі та скасування багатьох рейсів.

Ймовірно, на рішення Ryanair, вплинув ризик нападу Росії. Однак офіційні представники компанії ще не надали коментарів.