Ryanair відкриває 17 нових маршрутів з Риму: куди літатиме

Літатиме з аеропортів Рим Ф'юмічіно та Рим-Чампіно. Відкриття нових рейсів заплановано на березень.

А ви знали Ryanair зупинив продаж авіаквитків з двох міст України: що відомо

Ryanair запускає 17 нових рейсів з Риму

Так, після запуску цих маршрутів, кількість напрямків Ryanair з Італії на літній період 2022 року складе 82.

Нові маршрути Ryanair з Риму:

Німеччина – Берлін, Кельн;

– Берлін, Кельн; Бельгія – Брюссель;

– Брюссель; Італія – Кунео, Трапані;

– Кунео, Трапані; Англія – Східний Мідлендс;

– Східний Мідлендс; Марокко – Фес, Танжер;

– Фес, Танжер; Франція – Фігарі (Корсика);

– Фігарі (Корсика); Канарські острови – Гран-Канарія;

– Гран-Канарія; Греція – Кефалонія, Превеза;

– Кефалонія, Превеза; Іспанія – острів Менорка, Валенсія;

– острів Менорка, Валенсія; Чехія – Прага;

– Прага; Швеція – Стокгольм.

, в Італії досі діють суворі правила перетину кордону з туристичною метою. Так, наприклад, українці не зможуть потрапити до країни щонайменше до 15 березня.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Приклад бронювання квитків Рим Ф'юмічіно – Валенсія на сайті: