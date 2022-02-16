Ryanair відкриває 17 нових маршрутів з Риму: куди літатиме

16 лютого 2022 , 15:49
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Джерело:

lowcost.ua

Ірландська авіакомпанія Ryanair постійно тішить своїх клієнтів новими напрямками. Цього разу лоукостер запустить 17 нових маршрутів з Риму.

Літатиме з аеропортів Рим Ф'юмічіно та Рим-Чампіно. Відкриття нових рейсів заплановано на березень.

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Ryanair запускає 17 нових рейсів з Риму

Так, після запуску цих маршрутів, кількість напрямків Ryanair з Італії на літній період 2022 року складе 82.

Нагадаємо, в Італії досі діють суворі правила перетину кордону з туристичною метою. Так, наприклад, українці не зможуть потрапити до країни щонайменше до 15 березня.

Нові маршрути Ryanair з Риму:

  • Німеччина – Берлін, Кельн;
  • Бельгія – Брюссель;
  • Італія – Кунео, Трапані;
  • Англія – Східний Мідлендс;
  • Марокко – Фес, Танжер;
  • Франція – Фігарі (Корсика);
  • Канарські острови – Гран-Канарія;
  • Греція – Кефалонія, Превеза;
  • Іспанія – острів Менорка, Валенсія;
  • Чехія – Прага;
  • Швеція – Стокгольм.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.

Приклад бронювання квитків Рим Ф'юмічіно – Валенсія на сайті:

Зауважимо, раніше лоукостер Ryanair заявив про відкриття нових рейсів з чотирьох аеропортів України, які заплановані у період літнього розкладу.

Автор: Марта Касіянчук