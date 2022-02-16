Ryanair відкриває 17 нових маршрутів з Риму: куди літатиме
16 лютого 2022 , 15:49Читать новость на русском
Джерело:lowcost.ua
Ірландська авіакомпанія Ryanair постійно тішить своїх клієнтів новими напрямками. Цього разу лоукостер запустить 17 нових маршрутів з Риму.
Літатиме з аеропортів Рим Ф'юмічіно та Рим-Чампіно. Відкриття нових рейсів заплановано на березень.
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Ryanair запускає 17 нових рейсів з Риму
Так, після запуску цих маршрутів, кількість напрямків Ryanair з Італії на літній період 2022 року складе 82.Нагадаємо, в Італії досі діють суворі правила перетину кордону з туристичною метою. Так, наприклад, українці не зможуть потрапити до країни щонайменше до 15 березня.
Нові маршрути Ryanair з Риму:
- Німеччина – Берлін, Кельн;
- Бельгія – Брюссель;
- Італія – Кунео, Трапані;
- Англія – Східний Мідлендс;
- Марокко – Фес, Танжер;
- Франція – Фігарі (Корсика);
- Канарські острови – Гран-Канарія;
- Греція – Кефалонія, Превеза;
- Іспанія – острів Менорка, Валенсія;
- Чехія – Прага;
- Швеція – Стокгольм.
Квитки можна забронювати на офіційному сайті авіакомпанії. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.
Приклад бронювання квитків Рим Ф'юмічіно – Валенсія на сайті: