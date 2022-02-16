Лоукостер Ryanair розпродає 300 тисяч авіаквитків від 8 євро: куди можна полетіти

Відомий лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж 300 тисяч авіаквитків на квітень – травень 2022 року. Розповідаємо, куди можна полетіти.

Летіти за акційними квитками можна з аеропортів Києва, Львова та Одеси. Важливо, що квитки із Харкова та Херсона тимчасово недоступні для бронювання.

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Розпродаж квитків у Ryanair

На сайті перевізника зазначено, що квитки вартістю 7,99 євро в один бік доступні за такими напрямками:

Братислава (Словаччина);

Варшава Модлін (Польща);

Гданськ (Польща);

Катовіце (Польща);

Вільнюс (Литва).



Квитки вартістю 7,99 євро в один бік / Скріншот Ryanair

За 8,89 євро авіаперевізник розпродає квитки до Кьольна (Німеччина). Також можна придбати квиток в один бік за 9,99 євро. За акційним тарифом перевізник пропонує подорож до:

Болоньї (Італія),

Пізи (Італія),

Риму (Італія),

Турину (Італія),

Мілану (Італія),

Лондону (Велика Британія),

Манчестеру (Велика Британія),

Меммінгену (Німеччина),

Братислави (Словаччина),

Будапешту (Угорщина).

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Від 12 євро мандрівники зможуть полетіти у Барі, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.

Базовий тариф авіакомпанії передбачає ручну поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. При бронюванні квитків діють гнучкі правила зміни дати подорожі.