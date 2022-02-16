Лоукостер Ryanair розпродає 300 тисяч авіаквитків від 8 євро: куди можна полетіти

16 лютого 2022 , 17:10
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Джерело:

lowcost

Відомий лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж 300 тисяч авіаквитків на квітень – травень 2022 року. Розповідаємо, куди можна полетіти.

Летіти за акційними квитками можна з аеропортів Києва, Львова та Одеси. Важливо, що квитки із Харкова та Херсона тимчасово недоступні для бронювання.

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Розпродаж квитків у Ryanair

На сайті перевізника зазначено, що квитки вартістю 7,99 євро в один бік доступні за такими напрямками:

  • Братислава (Словаччина);
  • Варшава Модлін (Польща);
  • Гданськ (Польща);
  • Катовіце (Польща);
  • Вільнюс (Литва).

 
Квитки вартістю 7,99 євро в один бік / Скріншот Ryanair

За 8,89 євро авіаперевізник розпродає квитки до Кьольна (Німеччина). Також можна придбати квиток в один бік за 9,99 євро. За акційним тарифом перевізник пропонує подорож до: 

  • Болоньї (Італія),
  • Пізи (Італія),
  • Риму (Італія),
  • Турину (Італія),
  • Мілану (Італія),
  • Лондону (Велика Британія),
  • Манчестеру (Велика Британія),
  • Меммінгену (Німеччина),
  • Братислави (Словаччина),
  • Будапешту (Угорщина).

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Від 12 євро мандрівники зможуть полетіти у Барі, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель. 

Базовий тариф авіакомпанії передбачає ручну поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. При бронюванні квитків діють гнучкі правила зміни дати подорожі.

Важливо! Умови в’їзду в країни Європи можуть змінюватися через погіршення епідеміологічної ситуації, тому перед бронюванням квитків, варто перевірити правила перетину кордону на сайті  МЗС України
Автор: Юлія Бабич