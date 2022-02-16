Лоукостер Ryanair розпродає 300 тисяч авіаквитків від 8 євро: куди можна полетіти
Джерело:lowcost
Відомий лоукостер Ryanair запустив швидкий розпродаж 300 тисяч авіаквитків на квітень – травень 2022 року. Розповідаємо, куди можна полетіти.
Летіти за акційними квитками можна з аеропортів Києва, Львова та Одеси. Важливо, що квитки із Харкова та Херсона тимчасово недоступні для бронювання.
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Розпродаж квитків у Ryanair
На сайті перевізника зазначено, що квитки вартістю 7,99 євро в один бік доступні за такими напрямками:
- Братислава (Словаччина);
- Варшава Модлін (Польща);
- Гданськ (Польща);
- Катовіце (Польща);
- Вільнюс (Литва).
Квитки вартістю 7,99 євро в один бік / Скріншот Ryanair
За 8,89 євро авіаперевізник розпродає квитки до Кьольна (Німеччина). Також можна придбати квиток в один бік за 9,99 євро. За акційним тарифом перевізник пропонує подорож до:
- Болоньї (Італія),
- Пізи (Італія),
- Риму (Італія),
- Турину (Італія),
- Мілану (Італія),
- Лондону (Велика Британія),
- Манчестеру (Велика Британія),
- Меммінгену (Німеччина),
- Братислави (Словаччина),
- Будапешту (Угорщина).
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Від 12 євро мандрівники зможуть полетіти у Барі, Нюрнберг, Палермо, Пафос, Барселону Брюссель.
Базовий тариф авіакомпанії передбачає ручну поклажу розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів. При бронюванні квитків діють гнучкі правила зміни дати подорожі.Важливо! Умови в’їзду в країни Європи можуть змінюватися через погіршення епідеміологічної ситуації, тому перед бронюванням квитків, варто перевірити правила перетину кордону на сайті МЗС України.