Сейчас украинских туристов интересует, что же будет с путешествиями этого зимнего сезона. Туроператоры рассказали, чего ожидать и какие направления будут доступны.

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Какие туристические направления будут доступны для украинцев зимой 2021 – 2022

По словам директора туристического оператора Coral Travel Татьяны Прокопенко, украинские туроператоры уже адаптировались к работе в новых реалиях, поэтому могут спрогнозировать, какие туристические направления останутся доступными этой зимой.

Сейчас мы планируем нашу зимнюю программу. В первую очередь, это горнолыжные направления. Это Турция, которую мы очень активно начали развивать прошлого зимнего сезона. Поэтому в этом году мы расширяем нашу полетную программу на горнолыжные курорты Турции – это Эрджиес и Паландокен,

– заявила она.

Также Прокопенко вспомнила об Андорре, Австрии, Болгарии и Украине.

Для любителей морского отдыха намерены предлагать Египет, ОАЭ, Мексику, Доминикану, Мальдивы, Танзанию и Сейшелы.

Как отметила директор туроператора Coral Travel, эти страны более или менее прогнозируемы. Даже несмотря на определенные требования к въезду, путешественники будут готовы их выполнить.

Мы не ожидаем каких-либо существенных изменений, которые могли бы привести к закрытию границ. Ситуация с заболеваемостью коронавируса в мире пока не дает каких-то сигналов, что так может быть,

– объяснила она.

По словам основателей Travel Professional Group (TPG) Елены Бойко, они будут развивать больше зимний отдых в Украине.

С курортных стран туроператор планирует предлагать туры в Египет, Турцию, Занзибар, Доминикану, Кению и на Мальдивы.

Этого туристического сезона вряд ли будет работать механизм раннего бронирования, который позволял существенно сэкономить на стоимости тура. Сейчас клиенты боятся покупать очень заблаговременно,

– подытожила она.

В том числе директор TEZ TOUR Александр Новиковский заверил, что этого зимнего сезона туроператор не планирует рисковать открывать новые туристические направления.

По мнению туроператора, границы закрываться не будут, а все остальные условия, которые есть в мире, туристы уже научились очень быстро отслеживать.

Какими странами больше всего интересуются украинцы

Министерство иностранных дел Украины в прошлом году создало онлайн-карту, где можно следить за условиями пересечения границ.

С момента запуска ею воспользовались уже 10 миллионов раз. По этому случаю в МИД назвали 10 самых популярных стран, условиями въезда в которые украинцы больше всего интересуются.

10 стран, которые чаще всего просматривают на карте:

Польша;

Италия;

Испания;

Турция;

Греция;

Германия;

Чехия;

Франция;

Португалия;

Кипр.